油尖區10.1衝突｜8被告警署外暴動囚4年7月至5年

2019年10月1日，多區發生堵路及警民衝突，在尖沙咀彌敦道一帶的衝突中多人被捕，涉案9人經審訊後被裁定暴動等罪成。案件今（12日）在西九龍法院（暫代區院）判刑，其中自裁決起缺席聆訊的首被告依然缺席。法官張潔宜就餘下8人判刑時斥，案發時的示威者行為目無法紀，向警方投擲汽油彈等，一連串違法行為挑戰警方權威、法治，屬加刑因素，強調法庭必須對犯案者當頭棒喝，最終就8名被告分別判囚4年7個月至5年。



被告依次為：羅偉洛（26歲，展覽場地工人）、李翠婷（19歲）、何善航（19歲，學生）、楊任濤（21歲，音響工人）、方穎雯（25歲）、宋昭鵬（24歲，學生）、雷健昌（29歲，維修工程師）、黃炎元（23歲，海洋公園職員）、陳文澤（19歲，運輸工人），同被控一項暴動罪，指他們在2019年10月1日於尖沙咀警署與長樂街之間的一段彌敦道，連同其他人參與暴動；除了楊任濤及黃炎元外，餘下7人各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。其中首被告羅偉洛自裁決日起一直缺席聆訊，法官未有就其面對罪行作出判刑。

2019年10月1日，有示威者向尖沙咀警署投擲汽油彈，警方亦以催淚彈還擊。(詳看下圖)

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當日暴動高峰時人數多達1千人

法官張潔宜判刑指，涉案暴動參與人數眾多，初時多達一千人，示威者在警方多次警告下仍不肯散去，更向警方投擲汽油彈等。當時的示威者多身穿深色衣物，面戴口罩、面罩等，可見他們明知其行為犯法，欲掩飾身份以逃避法律責任。眾被告身上亦被搜出不同的裝備，亦可見他們是有備而來。此外，涉案暴動歷時48分鐘，期間示威者多次投擲汽油彈及雜物等攻擊警署，雖然無證據顯示造成嚴重財物損失或嚴重人命傷亡，但不能否定的是肯定會帶來一定損失，及會對現場人士及警員帶來人生安全風險。

須考慮案發時個群體行為

法官續指，雖無證據顯示各被告有實質的暴力行為，法庭判刑時亦須考慮到案發時整個群體的行為。當時的示威者行為目無法紀，向警方投擲汽油彈等，一連串違法行為挑戰警方權威、法治，屬加刑因素。法官援引案例強調，法庭必須對犯案者迎頭棒喝，否則社會將付出沉重代價。

管有伸縮棍被告囚5年

法官最後基於涉案暴動規模、人數、暴力行為及潛在影響等，就暴動罪以5年作量刑起點，考慮到所有被告無案底、年輕，減刑3個月。其中，楊任濤及黃炎元差不多沒有挑戰警方口供，酌情減刑至囚4年7個月；何善航則因管有伸縮棍及鐵捶，加刑至判囚5年；餘下5名被告則同囚4年9個月。至於其中7名另被控管有攻擊性武器罪的被告，法官考慮到其管有武器的性質，分別判囚6至12個月，但均於上述暴動罪同期執行。

案件編號：DCCC 410/2020, DCCC 35/2021