通關內地｜商會：理解初期不設商務配額 期望盡快全面通關
撰文：文維廣
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本港商界歡迎落實通關安排。香港中華廠商聯合會會長史立德，對首階段通關不設商務配額表示理解，指首要確保通關初期不出亂子。中總則期望盡快落實全面通關
廠商會會長史立德指，絕大部分香港廠商以內地作為生產基地，單在廣東省已有逾2萬間港資製造業企業。三年來許多跨境港商不能夠自由往返內地，難以妥善處理業務，亦因而失去不少機會。如今港商可盡早回內地部署新一年業務，追回失地，市民也能趕及在農曆新年回鄉探親。
首階段不設商務配額 廠商會：理解、免出亂子
至於首階段通關的每日單向6萬個名額，未有為商務提供配額，史立德表示理解，因恢復跨境交通運力需時，必須確保通關能盡快實行、不出亂子。他指廠商會將密切注視商界在預約出境名額的情況，適時反饋予有關當局。
中總：期望進快做到全面通關
香港中華總商會(中總)會長蔡冠深表示，因應運力及口岸安排等情況，中總認同當局分階段重開口岸，並在通關初期設置網上預約制度，以確保通關過程有序及順暢。
蔡冠深又指，中總期望特區政府在首階段通關實施後，能盡快審視有關安排，在確保有序可控的情況下，進一步增加通關口岸和放寬人數限額，盡快做到全面通關，為恢復兩地人流物流全面互通提供便利安排，為助力香港全面融入國家發展大局、促進經濟進一步邁向復甦提供有力支撐。
香港中華出入口商會認為，首階段6萬個配額，相對充足，基本緩港商自由往返內地處理公務的需求。
香港保險業聯會亦認為通關有利本地保險業發展，指本地保險代理人數目在疫情前後變化不大，維持在12萬人左右，相信有足夠人手處理內也客戶保險需求。
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