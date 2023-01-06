通關︱海關籲切勿攜帶違禁品進出香港　包括受管藥物、電子煙

香港與內地即將有序恢復通關，香港海關加強宣傳提醒市民切勿攜帶違禁品及受管制物品進出香港，指香港特區政府對所有違禁品及受管制物品的進出口均有嚴格規管，並就通關後可能出現的水貨活動，會積極配合政府的部署，在各口岸加強執法，檢查出境市民和旅客有否攜帶受管制藥物出境。



港府在2022年4月底全面禁售電子煙，當中包括禁止入境旅客進口這些「另類吸煙產品」，這是疫情前未有的規定，港人在通關後要多加留意。



▼海關製作旅客過關小錦囊▼



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旅客攜帶藥物自用方獲豁免

在藥物方面，旅客攜帶受管制藥物入境或出境，需要出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能被檢取。然而，若旅客在其個人隨身行李內攜帶藥物以供合理自用，可獲豁免領取許可證。此外，若有關藥物被列為危險藥物、抗生素或第一部毒藥，亦須受《危險藥物條例》（第134章）、《抗生素條例》（第137章）或《藥劑業及毒藥條例》（第138章）規管，須獲醫生處方才可攜帶過關。

海關提醒市民切勿攜帶違禁品及受管制物品進出香港（海關提供）

不准帶電子煙進入香港

海關又提醒，根據2022年4月30日生效的《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，任何人士進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件及配件，即屬違法一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。該條例是疫情前未作出修訂，吸食電子煙的旅客須注意。

此外，年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶煙草產品進入香港供自用的數量，仍然是19支香煙；或1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克；或25克其他製成煙草。

▼2022年4月30日 禁止進口及售賣電子煙等另類吸煙產品▼



農曆新年臨近 禁帶沒衞生證明肉類、蘭花等

因應不少市民於農曆年前夕及假日期間到內地旅遊、探親及購置年貨，可能會誤帶違禁品及受管制物品進出香港，海關特別提醒市民，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），輸入沒有衞生證明書的野味、肉類、家禽及蛋類，可遭檢控。一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。同時根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），在沒有許可證情況下進出口瀕危物種，例如蘭花、象牙、花旗參、乾海馬等物品，一經定罪最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。

▼海關為通關準備及協調通關初期的工作▼



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海關與深圳當局加強調查水貨活動

就其他進出口受管制物品及禁運物品的規定，市民可參閱海關製作的「旅客過關小錦囊」及透過香港海關Facebook專頁、Instagram帳戶，以及「香港海關跨境車輛清關資訊發布」微信公眾號，以獲取最新資訊。

海關又指就通關後可能出現的水貨活動，會積極配合政府的部署，在各口岸加強執法，檢查出境市民和旅客有否攜帶受管制藥物出境，以及與深圳當局緊密聯繫，加大對水貨活動的調查和偵緝力度，並將相關情報通報入境事務處和警方採取行動。

▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼

