照顧者｜社聯倡有系統掌握照顧者狀況　加強支援助覓喘息空間

本港接連發生照顧者疑不堪壓力導致的倫常慘案，香港社會服務聯會業務總監賴君豪今日表示，按社聯估算，本港現時就有約130萬名照顧者，認為香港有必要盡快建立一套以照顧者為本的政策，有系統地掌握照顧者的狀況，從照顧者角度出發作出規劃。



他亦引述一名照顧者的情況，即使要全天候照顧家人，但仍得不到諒解，甚至被質疑有否做好照顧工作，令到其感到氣憤及委屈，壓力愈積愈多，出現失眠、焦慮及情緒低落。他表示，照顧者都希望有更多喘息機會，希望港府可加強支援助其覓喘息空間。



（照顧者易達平台提供圖片）

照顧者倫常慘案接二連三發生，賴君豪今日（31日）在電台節目撰寫《香港家書》時表示，引述一名照顧者的情況，指其在過去十年辭掉美容工作，全天候照顧70多歲智障哥哥。不過，即使盡心盡力學習照顧哥哥，但仍得不到家人的諒解，甚至被質疑有否做好照顧工作，令到其感到氣憤及委屈，壓力愈積愈多，出現失眠、焦慮及情緒低落。

他表示，按社聯估算，本港現時就有約130萬名照顧者，而相關經歷是許多照顧者的寫照，由於要全天候照顧家人，必定承受著很多沉重的壓力與責任，若喘息空間持續不足，壓力爆煲，隨時導致家庭悲劇。

他解釋，照顧者都希望有更多喘息機會，可以騰出時間處理個人事務、身體不適有時間去看醫生、或有私人時間參與社交活動和發展自己的興趣，惟他們一般要幾天時間安排，才能短暫離開照顧職責，有些受訪者更需要預早幾個星期安排。

賴君豪指，雖然港府承諾加強支援照顧者，但仍有必要盡快建立一套以照顧者為本的政策，有系統地掌握照顧者的狀況，包括居住地區、身體狀況、年齡、經濟能力等數據，有助當局制訂照顧者政策和加強辨識高危照顧者，讓每一位照顧者獲得應有的支援。

他亦倡議，港府也要發展一些時間和安排更具彈性的社區支援服務，如加強到戶看顧服務等，讓長者及殘疾人士於熟悉的家居環境獲得看顧，同時發展更多同路人小組和社區互助網絡。至於日常起居生活方面，例如扶抱、外出和運動等等，如果能夠善用樂齡科技和輔助器材，便可以更好地照顧家人，而同時可以減少照顧者的勞損情況。