6青少年獄中為家人製「在乎你」甜品　鄧炳強：家人支持是關鍵

聖誕來臨前，六名在囚青少年化身「廚房暖男」，在懲教署安排下，親手為家人烹煮應節食物，包括寓意一家團聚的「迷你漢堡包」及象徵「在乎你」的甜品梳乎厘，一家享受難能可貴的天倫之樂。保安局局長鄧炳強亦親自與他們合力烹煮聖誕特色食物，他指家人的關懷和支持，對在囚人士成功改過自新有關鍵的作用。



六名青少年向保安局局長鄧炳強(後排左四)及懲教署署長黃國興(後排右四) 送上自製的聖誕薑餅。（懲教署提供圖片）

懲教署上周一(19日)正式開展「友晴Teen使」計劃，在壁屋懲教所的訓練餐廳，為六名在囚青少年及其家人舉辦名為「暖男廚房」的活動，讓他們運用職業訓練課程所學的餐飲技巧，親手為家人烹煮應節食物、烘焙甜品及沖調咖啡。

寓意一家團聚的「迷你漢堡包」送家人享用

保安局局長鄧炳強帶領六名青少年，把寓意「一家團聚」的主菜「迷你漢堡包」送給他們的家人享用，並一同觀看早前錄製有關青少年製作聖誕薑餅及向家人祝福的片段。鄧炳強指，家人的關懷和支持，對在囚人士成功改過自新有關鍵的作用。

保安局局長鄧炳強(後左)及懲教署署長黃國興(後右) 向六名在囚青少年及其家人送上佳節的祝福。（懲教署提供圖片）

保安局局長鄧炳強(後排左一)及懲教署署長黃國興(後排左二)聆聽青少年在囚人士及其家人的心聲。（懲教署提供圖片）

保安局局長鄧炳強(左一)及懲教署署長黃國興(右三)與在囚青少年及其家人傾談。（懲教署資料圖片）

製梳乎厘送家人 代表「在乎你」

出席的青少年把親手烘焙、象徵「在乎你」的甜品梳乎厘送給家人，感謝他們對自己不離不棄；又把預先製成的聖誕薑餅送給鄧炳強及懲教署署長黃國興，感謝他們締造共敘天倫的機會。

其中一名參與活動的在囚人士阿傑(化名)因2019年反修例風波期間的相關罪行被判入獄，懲教署引述他表示，當時因一時衝動及受虛假資訊影響而參與社會暴力事件，被定罪後始知自己走上歧途。阿傑感激家人風雨不改地前來探望，給予他無限的支持，對獲釋後開展新生充滿信心。