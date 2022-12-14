反修例｜6000被捕者數周內作檢控決定　宋恩榮：重新出發嘅第一步

反修例事件仍有超過7,000被捕人士未被起訴，立法會議員張欣宇今日（14日）引述保安局局長鄧炳強指其中約6,000人將完成調查，料數周內決定會否檢控，其餘約1,000人則因涉理大，情況較複雜仍需調查。據悉該6,000人涉及案情較輕微，將不作檢控。



為反修例被捕青年提供支援的「蛻變計劃」創辦人宋恩榮稱高興政府就反修例檢控有清楚決定，「係（反修例）劃上句號、香港重新出發係必要同第一步」，不少被捕人士過去三年多一直承受沉重心理負擔，例如本來可升讀大學，但因曾被捕、不知會否起訴而放棄升學。至於餘下涉理大案的約1,000人，他建議政府應定立一個合理時限，「唔係特別優待反修例被捕人士，但都唔好特別虧待。」



應為檢控與否定死線

宋恩榮表示，高興得知政府終於對檢控與否有清楚決定，認為是喜訊，並指反修例事件已對社會造成大撕裂及較大傷痕，強調香港應該重新出法、反修例事件亦應劃上句號。

他指，若有7,000多被捕人士案件仍待決定是否檢控，加上其家人朋友，即仍有數以萬計市民飽受事件影響，則難重新出發，故他一直強調須為檢控與否定下死線。

係（反修例）劃上句號、香港重新出發係必要同第一步。 「蛻變計劃」創辦人宋恩榮

宋恩榮。（資料圖片/歐嘉樂攝）

宋稱，被捕人士過去飽受心理壓力，已造成不少影響，並指曾有中學生成績足以升讀大學，但因被捕擔心被檢控，轉而選讀短期課程，放棄升學。

你讀個4年大學都冇（是否起訴）結果，咁好浪費，而家三年幾都仲未有證據，咁好大機會證據都不足。 「蛻變計劃」創辦人宋恩榮

他重申，遲來的公義是對公義的否定，在近月法庭有關反修例案件中，亦有法官不滿控方拖延檢控太長時間，強調法庭個案拖延太耐對社會、法官、控方及當事人均會造成影響。

不應特別虧待反修例被捕人士

至於仍有約1,000名因涉理大事件，案情較複雜尚待調整，宋恩榮認為，政府亦應設合理時限，在期限內決定是否檢控，「唔係特別優待反修例被捕人士，但都唔好特別虧待，一啲罪案、販毒三合會又好，調查咁多年都應完結。」