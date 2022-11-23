反修例｜不起訴7000名被捕者？　被捕青年不盡信：政府無公信力

2019年反修例事件中逾萬人被捕，當中約3,000人被起訴，仍有7,000名被捕者一直處於被調查階段，不知會否被落案檢控。新思維立法會議員狄志遠今日（23日）引述律政司司長林定國指，絕大部份未起訴的個案都將會結案。

有曾經於反修例示威中被捕、但未被起訴的青年接受訪問時表示，一直擔心會有警員拘捕，「出門口前check門個防盜眼」，他認為「政府都無公信力喇」，並不相信「結案」消息．指香港政治環境仍然惡劣，例如警方至今仍追捕於2020年改國歌的青年，在此情況下，已移民離開的他暫不會回港。



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「踢保」青年決移民：離港前一直膽顫心驚

記者於周三（23日）晚上以文字訪問涉及反修例案件的Ｍichael（化名）。他透露於2019年11月被捕，「踢保」後一直未有警方接觸，到2020年中移民離開香港。他坦言離港前膽顫心驚，「出門口前check門個防盜眼」，擔心會有警員拘捕，亦都有失眠問題；雖然未算有情緒病，「（但）諗起一啲畫面都會出汗，心跳加速。」

認為狄志遠引述林定國或屬個人見解

問到如何評論是次消息，他認為並不可信，而且僅由狄志遠聆聽林定國所言，然後加上狄的個人見解轉述，直言：「政府都無公信力喇，無人會信。」他指不少被捕人士離港，源於「想個心無咁辛苦，等被人告係好折磨」。他表示，當他們對消息半信半疑是，便不會回港，「否則咁走嚟都無意義」。

他又感到，香港政治環境仍然惡劣，例如拘捕一名於2020年改國歌的18歲青年，「唔覺有跡象會鬆手。」

假如消息屬實，不再起訴未被控告的青年，究竟是否有助修補社會撕裂及矛盾？他認為對不少港人而言，確實有助修補，部份人已「move on」；但對他個人而言，始終認為不少人被捕、受傷，當年的核心問題仍未解決，所以始終無助挽回其信心。