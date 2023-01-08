通關直擊｜福田口岸外親友重逢擁抱　深圳男帶玫瑰迎異地戀港女友

香港與內地「封關三年」今日（8日）終於通關，與親友分離多時，不少北上市民在深圳福田口岸外看到到來等候的親友，興奮揮手擁抱，場面溫馨。港人唐小姐一步出福田口岸，在關口久候的男友劉先生向她送上一束玫瑰花，這對異地變情侶即來個深深擁抱。



有中學生稱與胞姊闊別3年，兩姊妹一見面感十分激動，直呼「好掛住你」；另有市民則稱年邁母親生病住醫院，十分擔心，幾次在過關期間想落淚，已在港買了幾盒必理痛及感冒藥等北上。



▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼



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「歡迎香港同胞返深」布景板吸引香港旅客打卡

有北上香港市民一踏出深圳福田口岸，即與身在內地、久別重逢的家人呼叫揮手，並上前擁抱，場面溫馨。口岸外更有大批歡迎港人回深圳的標語及裝置，樹上掛代表喜慶的紅燈籠，有一幅大型布景板寫上「歡迎香港同胞返深」、「We are family」的標語。有旅行社派員到關口歡迎旅客，並提供諮詢服務；亦有電子支付平台派員為久別3年的旅客講解用法。

深圳男與港女友福田口岸外深深擁抱：不需要講話

唐小姐一步出福田口岸，在關口等待的男友劉先生，即向她送上一束玫瑰花，二人深深擁抱。唐小姐說，兩人是大學同學，交往兩年，因疫情分隔異地，一通關即見面，見到對方十分開心，收到花也感驚喜。問及二人見面第一句，劉先生稱：「我們不需要講話」，意味一切盡在心中。

13歲的劉小姐(左)步出福田口岸，看到在深圳居住的姐姐(右)來迎接，三年無見的兩姊妹即互相擁抱。（何瑞芬攝)

13歲的劉小姐才步出口岸，其在深圳居住的姐姐即上前擁抱，又準備紅心氣球歡迎她回家。劉小姐說，因讀書與父母住在香港，疫情一別已與深圳家人分離3年，見到姐姐心情激動，「好激動、好開心，同佢講咗好掛住你。」姐姐亦表示，看到妹妹亦激動得幾乎落淚。劉小姐稱喜歡深圳，會在農曆年後、大概2月才返港繼續學業，期間會與姐姐在深圳遊玩。

香港與內地1月8日通關。在福田口岸外，翟女士稱住深圳媽媽生病住院，已買定必理痛探親。(鄭子峰攝）

另一返鄉市民翟女士帶備幾大袋物品過關，她表示疫情令她3年無回鄉，90歲的媽媽身體不佳，在醫院住院，故今早6時已在東涌出門，到落馬洲站過關，幸好過程順利，約8時已到福田口岸。

談及離開母親3年，她說「路上時候幾次想掉眼淚」。她買了一些必理痛及其他感冒藥、退燒藥回去，又指內地已買不到，香港也很難買，「買得不多，去時已剩好少好少……沒有貴，因為我提前準備了。」

香港與內地1月8日通關。在福田口岸外，港人林先生稱帶疫情期間出世的小朋友，趕飛機回甘肅見親戚。(鄭子峰攝）

港人林先生則帶同小朋友從落馬洲過關，準備趕赴機場，坐飛機到鄉下甘肅。他稱小朋友在疫情期間出生，從未返過內地，亦未見過甘肅親戚，今次趁通關帶他回鄉下介紹予親人，「疫情嗰陣佢都未做人。」

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼

