通關｜許樹昌：農曆新年全面通關視乎兩地醫療系統　重症有無增多

本港今天（8日）首日與內地免檢疫通關，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受電視節目訪問表示，農曆新年是否應與內地全面通關，應視乎首階段通關之後的重症個案有否增加，以及兩地醫療系統可否承受，否則防疫措施不需「走回頭路」。



▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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許樹昌今天（8日）今日於無綫節目《講清講楚》表示，各界關注會否免檢疫通關，許樹昌出席會後，新冠病毒已成風土病，並於世界各地植根，很多個案沒有源頭、未能追蹤，最重要是通關之後，兩地醫療系統可否承受，否則防疫措施不需「走回頭路」，但若重症個案上升，政府或需收緊通關限制，減少每日配額，甚至考慮加密核酸檢測次數或增加疫苗接種要求，屆時「見步行步」。

早前本港取消防疫措施，僅維持口罩令及確診者必須接受強制隔離的規定，許樹昌認為，政府可考慮於今年夏天放寬口罩令，進行戶外活動人士毋須佩戴口罩，但應規定市民乘搭公共交通工具及室內大型活動則需佩戴口罩。他又指，倘確診者病徵輕微，並無發燒等症狀，可以不用隔離，相信確診者隔離令遲早都會取消，但長者、長期病患者，以及免疫系統失調人士等高風險群組，則須接受隔離，以免病情突然轉差。