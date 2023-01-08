通關｜內地婦嘆通關太遲　憶居港亡夫落淚：他心願和我自駕遊

香港與內地因疫情「封關」3年，1000多天物換星移，有人留下一生遺憾。盤太太與居港丈夫盤先生是中港夫婦，居於內地的盤太太說，丈夫去年10月因癌病在港離世，慶幸當時可陪他走過最後一段路，憶及疫情期間兩地奔波的辛酸，最終天人永隔，現時終於通關，但覺通關太遲，不禁落淚哽咽：「很可惜，先生沒走之前最大心願就是和我再（在內地）自駕遊一次……提起真的很難過。」



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兩地重新開放互通，不止港人可返內地探親，內地人亦終於可到港。若在疫情之初，通關或對盤太太來說，是莫大的喜訊，如今卻只剩婉惜。

盤太太談及通關不禁痛哭，指在港丈夫離逝前最大心願是和她自駕遊。（鄭子峰攝）

每次隔離費用很貴，時間很長，最長21天，後來減到14天，最短也要5加3。 內地居民盤太太

盤太太表示，丈夫盤先生是港人，在港工作，疫情期間二人無奈分隔兩地，丈夫不幸患癌，她去年6月以探親簽證到港照顧生病的丈夫，惜最終盤先生在10月份不幸離世。能陪伴丈夫走過最後一段路，為悲傷減少一分遺憾，但盤太亦指疫情期間相見犧牲甚大，「每次隔離費用很貴，時間很長，最長21天，後來減到14天，最短也要5加3。」

▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼



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福田自遊行電子櫃位不提供來港簽證服務

盤太在丈夫離逝後，因簽證過期返回內地，一直等到今天通關，前往福田公安分局欲在電子櫃位辦理香港自由行簽證，希望返港看望親戚，以及處理丈夫其他後事，惟因電子櫃位暫不提供香港簽證服務，而人手辦理櫃位因星期日而無開放，故未能成事。她說，人手櫃台預約已爆滿，料要待農曆年後才能到港，「通關通得太限制了。」

談及疫情期間的等待、兩地隔離的勞碌，到丈夫不幸病逝，再到今日終於通關，盤太太一時感觸，不禁潸然淚下：「很可惜，先生沒走之前最大心願就是和我再（在內地）自駕遊一次，去哪兒都可以……提起真的很難過。」

▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼

