通關｜港澳碼頭重開　旅客連買3張船票　賭客闊別三年「過大海」

港澳陸續放寬通關限制，今日（8日)起免除入境隔離及檢測措施。上環港澳碼頭今日重開，噴射飛航及金光飛航復航，接載來往上環港澳碼頭至澳門氹仔碼頭。



有旅客擔心船票被搶光去，同時購買兩間船公司船票合共3張船票，包括豪華位及普通位，為求安心。有急不及待旅客準備往澳門賭場「玩番兩手」，亦有探望前往澳門探望親友，毋須接受澳門入境的檢疫措施，便可共聚天倫。



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莊先生今日去澳門旅遊，打算「行一陣」，遊覽大三巴等景點。他回想上一次去澳門已是2019年2月。他擔心時間緊迫，所以打算只逗留約兩小時，又指「唔知排隊排多久，始終今日第一日開，所以買埋另一間船公司最後幾班船票。」。

他同時購買兩間船公司的往返港澳的船票，包括噴射飛航由香港往澳門的豪華位船票、由澳門往香港的普通位船票以及金光飛航由澳門往香港的船票。他又指，去程票不管普通或豪華都照樣買，為求安心，因為擔心今日第一日的船票很快被搶空。

莊先生同時購買兩間船公司共三張往返港澳的船票，務求成功上船。（盧翊銘攝）

冀去澳門賭場「玩番兩手」

陳先生今日準備去澳門賭場「玩番兩手」，非常開心，「贏左錢就買啲嘢（手信）送給朋友」，又指過去疫情三年間都沒有去澳門。

在香港定居工作的周小姐，今日去澳門探望爸媽，表示很感動。她憶述，過去曾在澳門接受檢疫隔離四次之多，疫情這幾年間，相隔數月便去澳門探望爸媽，上一次去澳門為去年11月。

今日為澳門首日免檢測通關，周小姐感嘆，「終於好似以前咁。」她指疫情以前，每個禮拜都會回去探望爸媽，我是很幸運的一個，「好多人返到去，爸爸媽媽都冇咗了」。

居港澳門女生：過去飲茶，吔野，傾偈

在澳門長大，嫁至香港定居的阮小姐，買了1月20日（農曆年廿九）往澳門的船票去澳門探親，並於翌日回港，「因為我啲家姐、哥哥、妹妹、細佬都係嗰邊，3年冇見，哈哈哈哈」她表示可以到澳門感到很開心，「過去飲茶，吔野，傾偈」，而平時只能通過手機與親人聯絡，感覺不實在。她指疫情前，一放假就會到澳門同母親及兄弟姐妹飲茶。

同樣嫁至香港定居的崔小姐今日買了1月11日去澳門的船票，計劃出席哥哥的喪禮。她憶述上一次去澳門已是2019年的年初二，又稱疫情之前，均每個月去兩次澳門，而探望在澳門工作的兒子、哥哥及其他親人。