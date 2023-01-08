通關｜上水藥房必理痛止痛退燒藥極少貨　30粒裝仍見炒價賣130元

本港近日掀起搶藥潮，多區「必理痛」被搶購一空，迎來首日與內地通關，在上水「藥房街」一帶的藥房要找「必理痛」仍然不容易，有藥房以130元的炒價出售30粒裝、原價八、九十元的必理痛特效止痛藥，另有多間藥房出售其他含撲熱息痛藥物，20粒止痛藥售價由58至65元不等。

有區內居民表示，事前也擔心通關後搶藥潮會加劇，事前已為家中幼童備存一兩盒止痛退燒藥，不過暫時未覺通關令區內人流急增。



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上水新發街一帶的藥房，僅街口一間有必理痛特效止痛退燒藥出售，售貨員稱只餘下數盒，售價為130元，較平日連鎖店約八九十元的售價貴約三成。

有藥房以130元的炒價出售30粒裝、原價八九十元的必理痛特效止痛藥。（江麗盈攝）

同一條街另有數間藥房稱「必理痛」仍未返貨，其中兩間藥房則分別出售其他品牌含撲熱息痛成份的止痛藥，同樣是賣58元，但其中「美達安痛寧」只有10片藥，另一款日本品牌則有20片藥。

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在鄰近的龍琛路，有藥房則稱今早剛到貨，有數盒20粒裝的必理痛止痛退燒藥，仍以65元正價發售，另有名為痛速消、20粒裝的特效止痛藥，同樣以65元發售。

上水居民馮小姐指，暫時未見區內人流因通關增加，但坦言擔心通關後區內會變得擠迫，也怕更多人來搶購日用品。 因應早前的搶藥潮，她也為家中孩子買了一兩盒退燒止痛藥，「我哋有咩可以睇醫生，都唔會囤積太多。」

另一位居於新發街一帶的居民涂女士則指，以往很多樓下的店鋪周日都不開門營業，今日首日通關，店鋪陸續開門，認為通關是好事，期待香港逐步復常，「停咗3年，香港都唔知似咩。」

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