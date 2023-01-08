通關直擊｜福田電子辦證櫃台無赴港簽證服務　多人摸門釘感失望

兩地今日（8日）通關，不少內地人急不及待想到港遊玩。今早陸續有內地市民到福田公安分局服務行政中心欲辦理香港簽證手續，惟自助電子櫃台未能提供香港簽證服務，人工窗口又因今日星期日關閉，不少市民「摸門釘」失望而回。



有市民稱懷念旺角吃喝玩樂，亦備好「小清單」到港「掃藥」；有市民則稱想到港島區海灘休憩。



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福田公安分局服務行政中心設電子櫃台，可讓內地市民以自助形式辦理港澳簽證手續。該中心今早陸續有內地市民到場，惟未知是否因通關首日，系統未提供香港簽證服務，只有澳門簽證服務。

內地人想到旺角購物 準備清單買藥

內地市民歐先生表示，得悉今日兩地通關，故特到現場欲辦好手續直接赴港，未料中心未提供服務，會到其他辦理中心嘗試。他說，已有3年未到港，自己有部份業務亦在香港，故心急想到香港，又稱特別懷念旺角一帶吃喝玩樂，亦對尖沙咀及九龍灣印象深刻，料3年間變化頗大，「所以想過去看一下」。他又笑言內地不斷搶藥，「已準備好小清單買藥，救心丸之類的。」

莊先生同指未能辦理簽證，又稱最想到港遊玩，尤其是去港島區海灘，「深圳也有（海灘），但一到周末大家都擠着去，跟下餃子一樣。」他又笑言終於熬過3年疫情，昔日亦喜歡和女朋友到港買化妝品和護膚品，料短期內會到港一趟，也會找香港朋友玩。

▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼

