為打破健力士世界紀錄　紐約男籌備數月　1天內吃18間米芝蓮餐廳

一名美國男子已經擁有2項健力士世界紀錄（台譯：金氏世界紀錄，Guinness World Records），他近日意外發現在24小時內吃最多家米芝蓮餐廳（台譯：米其林，Michelin），也能列入世界紀錄後，決定着手挑戰。他規劃好幾個月，於去年（2022）10月執行計劃，在24小時內吃了18家米芝蓮餐廳後，順利打破紀錄。



34歲的芬柯斯坦（Eric Finkelstein），於疫情期間搬離紐約後，相當想念當地豐富多元的美食。因此他於2021年返回紐約後，開始享受外食的樂趣。他日前從加入的Discord群組中，得知在24小時內吃最多家米芝蓮餐廳，也能列入健力士世界記錄後，決定要着手挑戰。經過好幾個月的計畫與籌備，他最後決定於去年10月執行這項挑戰，接連訪問18間紐約高級餐廳，享受讓人驚嘆的開胃菜、主菜、魚子醬和牛排等。這趟美食挑戰從曼哈頓中城的Le Pavillon開跑，以野田壽司吧結束。

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健力士世界紀錄官網指出，挑戰這項紀錄時，僅能使用大眾交通或步行，不能使用計程車或自行車等其他方式。芬柯斯坦在規劃路線和預定餐廳時，也嚴格遵守規定，並設法在11小時內訪問所有餐廳。

芬柯斯坦指出，他很喜歡這個主意，因為這項挑戰結合了他的愛好，包括吃美食、做計畫、以及做蠢事。他最後總共為了這項挑戰花了494美元 （約3857元港幣），不含稅金和小費。他也估計在挑戰當天攝取了約5千卡路里。

芬柯斯坦是一名前桌球運動員，他過去分別刷新了桌球最遠距離發球（15.57公尺）、和最大乒乓球拼畫的健力士世界記錄。

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