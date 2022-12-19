伊朗20歲男身高只有65厘米 創「全球最矮」健力士世界紀錄
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
伊朗20歲男子艾夫辛（Afshin Esmaeil Ghaderzadeh）雖以成年，但身高僅65.24厘米，體重也只有6.5 公斤，在近日獲健力士世界紀錄認證，以7厘米差超越先前的全球最矮男性紀錄保持者艾德華（Edward "Niño" Hernandez），成為新科「全球最矮男」！
艾夫辛日前親赴健力士世界紀錄的杜拜辦事處，在24小時內進行了3次測量後，得到65.24厘米的身高，讓他超越哥倫比亞男子艾德華的72.10厘米，登上「全球最矮男」寶座。
點擊放大瀏覽艾夫辛照片：
+19
艾夫辛2002年出生於伊朗西阿塞拜疆省（West Azerbaijan）布坎縣（Bukan）的一座偏遠村莊，出生時僅有700公克，由於從小矮人一等，因此他一直無法就學，花了許多時間才學會識字。
由於身材矮小，他沒法追隨父親腳步成為建築工人，目前還沒有正職工作。他外出時總需要父母陪同，在挑衣服時也只能買到幼兒款式，因此他選擇為自己量身訂做一套迷你西裝。
不過，天生的身高缺陷並沒有阻止艾夫辛成為樂觀的人，他的性格十分善良外向，很受當地人歡迎，大家都稱呼他為穆罕默德「Mohamad」。
【相關圖輯】打破「眼球凸出最遠」健力士世界紀錄 巴西男：上天的禮物（點擊放大瀏覽，慎入）：
+35
由於他非常希歡使用社群媒體，朋友們也幫他創立IG帳戶，讓他當起小網紅，目前已累積4.3萬名粉絲。
談到獲得健力士世界紀錄認證，他表示「光是想到能成為健力士世界紀錄大家庭的一員就像做夢一樣，這真是難以置信；就像你第二天醒來，全世界都知道你是誰，這太神奇了。我喜歡人們對我的關注，這讓我覺得自己很特別。」
談到自己的夢想時，艾夫辛更是「人小志氣高」；他指出自己的目標就是在父母的事業上幫助他們，「獲得全球的認可有助於我完成夢想」。
健力士世界紀錄最短扶手電梯在日本這裏 僅83.4cm高5級搭乘需8秒美國男迷上麥當勞巨無霸50年 幾乎天天吃名列健力士世界紀錄大全健力士紀錄認證全英國最小房子 僅寬182厘米 梳化公司要求挑戰日本女星橋本環奈電視挑戰1分鐘快速抽紙巾 竟破健力士世界紀錄盤點2020最騎呢健力士世界紀錄 1萬塊Lego上行走 全球最大嘴巴英14歲少年破健力士世界紀錄 只用書本第一句連續認出129本名著
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】