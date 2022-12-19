伊朗20歲男身高只有65厘米　創「全球最矮」健力士世界紀錄

伊朗20歲男子艾夫辛（Afshin Esmaeil Ghaderzadeh）雖以成年，但身高僅65.24厘米，體重也只有6.5 公斤，在近日獲健力士世界紀錄認證，以7厘米差超越先前的全球最矮男性紀錄保持者艾德華（Edward "Niño" Hernandez），成為新科「全球最矮男」！



艾夫辛日前親赴健力士世界紀錄的杜拜辦事處，在24小時內進行了3次測量後，得到65.24厘米的身高，讓他超越哥倫比亞男子艾德華的72.10厘米，登上「全球最矮男」寶座。

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艾夫辛2002年出生於伊朗西阿塞拜疆省（West Azerbaijan）布坎縣（Bukan）的一座偏遠村莊，出生時僅有700公克，由於從小矮人一等，因此他一直無法就學，花了許多時間才學會識字。

由於身材矮小，他沒法追隨父親腳步成為建築工人，目前還沒有正職工作。他外出時總需要父母陪同，在挑衣服時也只能買到幼兒款式，因此他選擇為自己量身訂做一套迷你西裝。

不過，天生的身高缺陷並沒有阻止艾夫辛成為樂觀的人，他的性格十分善良外向，很受當地人歡迎，大家都稱呼他為穆罕默德「Mohamad」。

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由於他非常希歡使用社群媒體，朋友們也幫他創立IG帳戶，讓他當起小網紅，目前已累積4.3萬名粉絲。

談到獲得健力士世界紀錄認證，他表示「光是想到能成為健力士世界紀錄大家庭的一員就像做夢一樣，這真是難以置信；就像你第二天醒來，全世界都知道你是誰，這太神奇了。我喜歡人們對我的關注，這讓我覺得自己很特別。」

談到自己的夢想時，艾夫辛更是「人小志氣高」；他指出自己的目標就是在父母的事業上幫助他們，「獲得全球的認可有助於我完成夢想」。

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