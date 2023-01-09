許樹昌指已打三針死亡個案增　料已接種逾半年　籲高危補打第四針

疫情持續、香港與內地亦免檢疫通關，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（9日）表示，留意到最近死亡個案中，已接種三劑新冠疫苗的死者有增多，相信因為不少人接種第三針至今已超過半年，效力漸減退，提醒高危群組要補打第四針。他透露自己未曾受感染，即使曾脫下口罩與確診的人聊天都沒有「中招」，估計可能與接種了五劑疫苗有關。



▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼



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許樹昌今日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，近日參與分析醫管局的數據，發現已接種三劑新冠疫苗的死亡個案增多，相信因不少人接種第三針已超過半年，免疫水平開始下降，呼籲長者及免疫系統較弱的高危群組，在接種第三針後3個月，應接種第四針加強劑，而一般市民可以在打完第三針半年後打第四針。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌

疫情持續三年，許樹昌指自己未曾確診，但家人曾感染，他笑言，曾特意除下口罩與家人聊天，但仍無受感染，未知是否因為已接種五針有關。

內地疫情方面，許樹昌指內地現時與香港第五波初期相似，相信當地疫情會在4至6個月後緩和。就網上流傳感染XBB會肚瀉失禁，許樹昌澄清是不實資訊，只有少數人腸道會受影響，但絕對不是主要病徵，呼籲港人毋須搶購紙尿片。

許樹昌透露本月初曾到日本東京，他指當地部份防控措施比香港嚴謹，當地人戶外及室內都佩戴口罩，到自助餐用膳時，離座領取食物要戴手套，非進食時間必須戴口罩。

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼

