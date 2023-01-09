通關直擊｜福田口岸快遞店人流旺　有市民專程買藥物過關寄親友

內地疫情持續，部份人一藥難求，適逢農曆新年將至，不少港人趁香港與內地昨日（8日）恢復免檢疫通關後，特意在港購買不同藥物帶到深圳，再交快遞店寄運至內地其他城市的親友。

《香港01》直擊福田口岸對面一間快運店情況，可見大量人士拖著行李箱進入店內寄貨，大部份人行李箱裏面，均有喇叭正露丸。有市民指，內地近日買不到止瀉藥及退燒藥，故從香港買回來藥過關再寄去家鄉；有人指香港寄貨至其他內地城市需時較長，運費較貴，故特意前往深圳寄貨。



▼1月9日 福田口岸一間快運店情況▼



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從加拿大經香港前來深圳的Simon今天帶了兩大行李箱前來。他從香港買了保健品、奶粉及一大堆藥物寄給在湖南居住、剛生下小朋友的朋友，包括退燒藥、止咳藥、嬰兒抗敏感藥，並附上一堆新冠病毒抗原測試盒等。他到快遞店把這些物品放入紙箱包裝，總共寄了2公斤的貨物。他說，退燒藥、止咳藥，與新冠肺炎相關的藥物，在內地均比較難買。

Simon 於內地放寬防疫措施之前，趁香港海外入境隔離政策調整至「0+3」，從加拿大回港，並預訂了香港酒店住了三天。及後港府與內地公布通關安排，他隨即啟程回鄉。由於香港沒有直飛長沙的飛機，Simon會先前往深圳，順便見一見30年不見的老朋友，晚上再乘搭高鐵前往長沙。

港人：內地寄快遞較香港便宜

廖小姐自通關消息一出，立馬預約今日（9日）經落馬洲福田口岸來港，她於福田口岸一間快遞店寄食品及藥物給鄉下的家人，包括驅風油、活絡油等。她指，由內地寄回廣州運費較便宜，稍後乘高鐵站回廣州老家。她透露，過去有人嘗試由內地寄必理痛去其他城市，最後包裹不知去向，懷疑中途被偷走。

鄭小姐今日特意從香港過來深圳，寄大量化妝品及藥物，包括數盒喇叭正露丸，到家鄉潮州。適逢新年，她亦香港購買大量年貨及食品，寄回老鄉。她說，從香港寄貨至內地各省市至少需時1個月，故特意過來深圳寄貨，之後即日回港。

福田口岸對面的順豐速運營業點負責人表示，本來位於口岸內的營業點已結業，昨日一通關，不少港人便到這裏寄年貨及藥物，包括止咳藥、止瀉藥、退燒藥等，今日人流只及昨天一半。疫情前，店内只安排了一位員工當值，8號開關後，每天當值員工人數急增至11人。

海關早前提醒，旅客攜帶受管制藥物入境或出境，需要出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，有關物品亦可能被檢取，若旅客在其個人隨身行李內攜帶藥物以供合理自用，可獲豁免領取許可證。