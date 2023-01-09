通關｜首日仍有2.8萬個北上配額未用盡　全日僅5,000內地旅客南下

中港昨日（8日）迎來首階段免檢疫通關，入境處今日（9日）公布各管制站的出入境人流。雖然現時三個陸路口岸，不論南下或北上都各設有5萬個配額，但數據顯示，兩邊都未用盡配額，三個口岸只有21,398名港人北上，僅使用了四成多的配額；南下內地旅客更少，全日只有5,046人，三個設配額口岸更只有1,836人，即佔配額約3.7%。翻查1月7日的入境數據，當日有1,879名內地人經深圳灣口岸到港，比昨日經三個陸路口岸到港的人更多。



▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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現時深圳灣口岸、落馬洲支線／福田口岸，以及文錦渡，分別設1萬、3.5萬，及5,000個配額，每日一共5萬個。至於機場、港珠澳大橋，以及其他跨境船務則不設配額限制，只要持票便即可來往兩地。

出境方面，撇除經機場離港，昨日一共28,540名港人前往內地及澳門，當中最最多人到落馬洲過關，共14,473人，佔總數一半，但其實只用了該關口的41.4%北上配額。深圳灣口岸有6,323名港人往內地，大約用了63.2%配額；文錦渡則只有326人往內地，用了6.6%配額。

▼1月8日 通關後東鐵列車有不少乘客拖篋北上▼



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三個口岸合計5萬個北上配額，但首日最終只有21,398人經該三口岸到內地，只佔了42.8%配額，剩下28,602個配額未用盡。政府早前指，連同機場、港珠澳大橋、船務等，預料每日北上或南下可以各有6萬人，不過昨即使計及從機場往不同地方的港人，全日只有46,884名港人出境。

入境方面，南下到港的內地人，同樣於上述三個陸路口岸有5萬個配額。不過，全日經不同方法到港的內地人，只有5,046人，當中僅1,836名人經三個設配額的口岸到港，只用了約3.7%陸路入境配額。翻查資料，從深圳灣口岸入境的內地人，只有825人，反而開關前的1月7日，有1,879人經同一口岸入境，人數甚至多於昨日三個設配額陸路口岸的總數。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼

