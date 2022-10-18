八旬翁服畢謀殺刑期　出獄年半用通渠水淋安老院4護理員　囚15年

曾用生果刀刺死女同事被判終身的八旬翁，2018年獲假釋後居於安老院，惟他出獄後事隔年半，因不滿院方沒收其按金，向4名護理員淋通渠水，他早前認罪，案件今(18日)在高等法院判刑，法官陳慶偉在判刑時透露，其中一名被通渠水濺中的女事主，幾乎整塊面都被潑中，全身有約7%的面積被燒傷，她所承受的生理及心理痛苦，是非筆默所能形容，可見被告對社區仍有一定的威脅，最後判他入獄15年。



被告李添銓(87歲)，承認了2項蓄意淋潑腐蝕性液體罪，指他於 2020年1月25日，在葵涌百好護老中心，意圖使劉曉云、岑滿琴、林筠皓和司徒瑞滿燒傷而非法及惡意向上述4人淋潑硫酸。其中林的燒傷達身體面積的百分之七。

料被告將要在獄中渡過餘生

辯方律師今為被告作進一步求情時，指被告年紀老邁，希望法庭能寛大處理，惟法官指，雖然被告也難免會在獄中渡過餘生，但他在八十多歲仍選擇犯案，法庭為何仍要向他寛大，若要酌情令他提早獲釋，或應交由行政長官決定。

法官在判刑時重複案情時，提到被告不滿安老院沒收其按金，被告即大叫：「不是按金，是詐騙。」法官曾一度休庭讓他冷靜。

被告李添銓在安老院追討按金不果，向4名職員潑通渠水。（盧翊銘攝）

被告曾有謀殺案底

被告於2000年曾因為用生果刀刺死食環署女同事，被裁定謀殺罪成。他於2018年獲假釋後，居於案發護老院約15個月。

未按合約如期通遷出日期遭沒收按金

案情指，被告李添銓自2018年6月至翌年8月居住於百好護老中心，其後遷出，護老院管理層認為被告沒有按合約如期通知，遂沒收其按金8200元。被告曾多次上門追討不果。

4名事主用膳時被淋通渠水

案發當日中午12時半，被告帶同1樽通渠水和2樽廁所水到場，當時4名事主正在接待處附近食飯，被告突走近向4人淋潑通渠水，4人感燒傷後火速逃到洗手間，另1名護理員在旁目擊事件後報警。被告在現場棄掉通渠水，又用2樽廁所水淋向接待處文件及電器，掃走檯上物件。警員到場後將被告拘捕。被告在錄影會面稱，因為遭職員們苛待，為向岑發洩不滿而犯案。

其中兩名事主被濺中受傷

事主岑滿琴前額上唇及雙手前臂受傷，留醫7日後出院；林筠皓臉部遭濺傷，可能吞嚥了小量通渠水，口舌潰瘍，雙眼臉部疼痛，臉部、咽喉及雙耳耳道二級燒傷，接受了清創及和植皮手術，留院14日後出院，左下頜留下肥厚性傷疤。

案件編號：HCCC 70/2021