最低工資｜顏汶羽倡設「調整方程式」　一年一檢涵蓋物價勞工指數

政府正研究優化最低工資水平的檢討機制，民建聯立法會議員顏汶羽與傳媒茶敍時表示，現時由最低工資委員會商討最低工資水平欠缺透明度，商界難以預測調整幅度，希望轉為以方程式計算，並由現時「兩年一檢」改為「一年一檢」。



顏汶羽指，對政府的檢討工作感到失望，因政府對檢討機制並沒有立場，亦未能交出時間表，希望2024年底能夠採用新機制，制定2025年5月起實施的最低工資。



增加可預視、每次調整較小 毋須如舊機制次次拗

顏汶羽指，過往勞資雙方在最低工資委員會內難以達致共識，例如2021年三名勞方委員會都不同意凍結最低工資水平，「次次都拗，冇必要」。他提倡以物價指數、勞工市場狀況及低薪行業僱員每第十個百分位數構成方程式，代替委員會商討的方式，更客觀、透明、高效及可預視地計算最低工資水平。他建議除了資勞雙方，加入更多社會人士檢討方程式，至少每三年進行一次。

他認為方程式訂得愈簡單愈好，讓外界更容易預測最低工資水平。他指出，對商界而言，最低工資調整存在不確定性影響，比可預測加幅還要大；而從勞工角度出發，改為「一年一檢」令最低工資水平更貼近通脹，相信對勞資雙方都有利。

被問到改以方程式計算，會否令最低工資水平大幅上升，顏汶羽指，相信一年內相關指數的變化不會太大，「一年一檢」意味着每次調整幅度更較小，商界陣痛較輕。