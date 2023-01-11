疫情｜增9279宗確診　連續兩日回落萬宗以下　多67人死

本港疫情進一步回落，今日（11日）新增9,279宗確診，比昨日（10日）微跌1.07%，連續兩日回落至一萬宗以下水平，再創11月30日之後新低。輸入個案有262宗。新增3宗新變種病毒個案，另增67人死亡，七日平均死亡人數微升至66.7人，總計死亡達12,548宗，七日平均死亡率升至0.475%，已經突破0.45%的全期累計死亡率，並創七個月新高。



確診兒童方面，伊利沙伯醫院3個月大女童情況危殆；瑪嘉烈醫院8歲男童情況危殆；瑪嘉烈醫院2個月大女童情況嚴重。



今日疫情概要：



-增9,279宗確診，比昨日略減100宗。

-輸入個案262宗，佔整體個案比率2.82%；相比同日24,012機場入境旅客人次，確診比率則為1.09%，七日平均比率是1.26%。

-新增67名患者死亡，7日平均死亡率略0.475%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,548人。

-本地個案帶新變異病毒株增3宗，包括XBB增1宗累計176宗，BQ1.1增2宗累計201宗。

-公院留院確診病人累計4,539宗，包括377名新確診病人，多33宗危殆，25宗嚴重。

本港今日增9,279宗確診，9,017宗本地個案，輸入個案佔262宗，佔整體個案比率為2.82%。昨日機場入境為24,012人次，確診比率為1.09%，較昨日微升0.17個百分點。七日平均輸入確診人數為302人，七日平均輸入確診比率為1.26%。由2020年至今，本港共累計2,798,701人染疫，確診人數逼近280萬。

衞生署公共衞生化驗服務處於1月2日至1月8日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約47.90%。

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衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入個案，目前累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案的XBB增1宗及BQ1.1增2宗。目前累計176宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、30宗BF.7及201宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，620間學校新呈報1,092宗個案，涉及937名學生及155名教職員。院舍方面，有14間院舍有確診個案，當中有15名院友及3名員工確診。

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為114%。昨日有4,539名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有377名新增確診病人，2,495人需要入住隔離設施，710人正接受氧氣治療，78人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為8.3%。

新增呈報33名危殆及25名嚴重的確診病人，現時合共有207名危殆及206名嚴重的確診病人留醫，當中51名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為15.4%。

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截至今日凌晨零時零分，新呈報67宗死亡個案，涉及39男28女，年齡介乎32歲至102歲，其中有21人來自院舍。至於疫苗接種方面，13人無打針資料，有5人已打4針、38人已打3針、7人已打2針、4人已打1針。