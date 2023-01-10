私隱專員公署拘捕52歲女　因工作結怨學校附近貼起底街招

撰文：黃煦緻
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個人資料私隱專員公署表示，今日（10日）在新界區拘捕一名52歲中國籍女子，涉嫌未經他人許可披露其個人資料。據調查顯示，事主與被捕人士曾在一間學校共事，其後因工作結怨，有人兩度在該學校周邊張貼街招，披露事主的個人資料，並作出針對事主的負面評論。現時被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

個人資料私隱專員公署表示，今日（10日）在新界區拘捕一名52歲中國籍女子，涉嫌未經他人許可披露其個人資料。（資料圖片）

私隱專員公署拘捕一名52歲中國籍女子，被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

根據事件調查顯示，事主與被捕人士在2019年至2021年間曾在一間學校共事，其後因工作結怨。於2022年7月， 有人兩次在該學校周邊張貼街招，當中披露了事主的香港身份證副本，並作出針對事主的負面評論。 案中被披露的個人資料包括事主的中英文姓名、香港身份證號碼、出生日期及照片。私隱專員公署表示，被捕人士獲准保釋，將繼續調查案件。

根據《私隱條例》第64(3A)條，如任何人在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，而披露者的意圖，是導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或披露者罔顧是否會（或相當可能會）導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，披露者即屬犯罪。任何人違反第64(3A) 條所訂罪行，一經定罪，可被處罰款10萬元及監禁2年。

此外，根據《私隱條例》第64(6)條，指明傷害就某人而言，指對該人的滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇；對該人的身體傷害或心理傷害；導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害；或該人的財產受損。

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