夫涉1夜4強姦1雞姦妻　辯方指事主受傷因與夫爭電話　底褲亦扯爛

地盤管工涉一夜內4強姦1雞姦分居妻案續審，事主X今（10日）續在高等法院接受辯方律師盤問，律師道出辯方案情，指X當晚自願和被告兩度性交，期間享受並投入。被告之後曾用X手機回覆了X一名男性友人，妻為爭奪電話發生糾纏，期間X的底褲被扯爛，她亦因而身上出現傷勢。被告後來發現X電話內有其他男子的照片，遂提出離婚，但要求最後一次性交以留下美好回憶，獲X同意，但被告因大累入睡。X否認辯方說法，強調她在非自願下和被告性交，又謂：「自願唔會打到我咁。」



現年43歲的被告，被控4項強姦和1項未經同意下肛交罪。案發於2019年9月14日凌晨至早上6時30分，事主X當時39歲。

43歲被告否認4項強姦及一項非法肛交罪。（資料圖片）

指X見被告即問：係咪嚟搞嘢

律師道出辯方案情時指，X案發當晚返家時，見被告出現，兩人便進入單位閒談，X問被告：「係咪上嚟搞嘢？」她便穿上絲襪和高踭鞋，然後自願下和被告性交，X亦享受並投入過程。X否認。

性交後一同飲酒抽煙再性交

兩人性交後在客廳飲酒抽煙，之後再入房第二次性交，這次X沒有穿上絲襪和高踭鞋，但指X仍享受和投入，X即回應說：「我被人打到咁，點享受呀？」

為爭奪電話扯爛底褲

律師續指，被告在第二次性交後，在客廳使用X的手機，更稱代替X回覆其男性友人K，K回覆已在酒店「開房」。X和被告在爭奪手機時糾纏，X身上的傷勢也是此時造成，內褲也因此被扯爛，X不禁反問：「點樣爭電話扯爛底褲？」

被告求離婚前最後一次獲X同意

律師續指，被告發現X的手機內有她和K的照片，K更回覆已「開房」，被告問X有何解釋，便提出離婚，X又稱要通知房署，把他從單位的家庭成員名單中剔除。被告提出，兩人一場夫妻，即使分開，也望有一個好的回憶，遂提出兩人最後一次性交，律師指X當時同意，惟被告因太疲倦，提議翌日才性交，之後便入睡。

辯方指，案發時被告未有和X肛交，亦沒有以usb線綁X的手，也沒有以護膚品和爽膚水的樽塞進她的私處。X均否認。

案件編號：HCCC284/2020