藥房商會料搶藥高峰期已過　稱反對立法願簽「承諾書」限售止痛藥

內地與香港實施首階段免檢疫通關，不少港人都擔心會掀起新一波止痛藥的搶購潮。港九藥房總商會副理事長張德榮表示，近日必理痛亦已恢復供貨來港，認為搶藥的高峰期已過，相信現時的供貨量足以應付需求，「以前有十個入嚟藥房有七個問必理痛，依加只係有三個問。」



另外，他亦透露，商會上周五（6日）有與衞生署藥物辦公室開會，討論市面止痛退燒藥供應問題，包括零售及入口層面有無缺貨。他於會上反對立法規管銷售退燒藥，因擔心日後相關藥物回復穩定供應後，法例難以短時間內取消銷售限制，但不反對以「承諾書」方式表態支持自律限售退燒藥，但就不擔保藥房會否簽署。



▼12月26日 必理痛缺貨▼



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香港本周日（8日）與內地實施首階段免檢疫通關，惹來掀起新一波止痛藥搶購潮的憂慮，有見及此，醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，不排除在有需要情況下立法規管藥物的買賣。

連鎖藥房在一星期前已返貨

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，近日必理痛亦已恢復供貨來港，連鎖藥房在一星期前已返貨，而零售店亦在近兩三日返貨。他又指，搶藥的高峰期已過，相信現時的供貨量足以應付需求，「以前有十個入嚟藥房有七個問必理痛，依加只係有三個問。」

另外，他亦透露，商會上周五（6日）與本地藥廠、藥品入口商及藥物分銷商等代表跟衞生署藥物辦公室開會，討論市面止痛退燒藥供應及存貨量問題，包括零售及入口層面有無缺貨。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，商會日前與衞生署藥物辦公室開會，討論市面止痛退燒藥供應問題。（資料圖片／陳倩婷攝）

他表示，會上商會對立法規管銷售退燒藥提出反對，主要擔心日後相關藥物回復穩定供應後，法例難以短時間內取消銷售限制，另亦憂慮立法後條例會過於嚴謹及「撲熱息痛」成份止痛退燒藥是否變為處方藥。他續指，其他商會未有明確表態，但相信局方有聆聽到港九藥房總商會的意見。

商會建議藥房限每人購兩盒

至於以「承諾書」方式表態支持自律限售退燒藥，張德榮表示，商會不反對相關措施，但就不擔保藥房會否簽署，形式可能要再商討，如有無罰則等，但曾呼籲會員向客人出售自用份量的止痛退燒藥，例如每人限買一至兩盒，日前的會議亦有共識，以自律方式解決搶藥問題。至於紀錄客人購藥數量，他認為執行時會有難度，因不能排除有顧客會分別到多間藥房逐少購買止痛退燒藥。

他表示，衞生署藥物辦公室承諾商會，會加強宣傳市民不要集中將某類撲熱息痛成份藥物，如派發單張等，另商會與會代表達成共識，盡量不要集中將某類撲熱息痛成份藥物，售予單一藥房或顧客。 本地藥廠也承諾衞生署會增產應付市民對含「撲熱息痛」成份止痛退燒藥的需求。