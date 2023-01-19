兔年｜港進口兔肉一度近18萬公斤　食評家：兔子可愛形象深入民心

「兔兔這麼可愛，怎麼可以吃兔兔?」在香港不少人都對食兔肉有強烈反感，香港W酒店去年推出限定菜式「手撕兔肉配鷹嘴豆醬」亦惹人批評做法殘忍。盡管如此，本港仍有不少餐廳有售賣兔肉的菜式，據政府統計處數字顯示，過去十年進口的新鮮、冰鮮或冷藏的兔或野兔肉數字反覆，2017年多達17.6萬公斤，到2021年回落至2萬公斤，而近年來進口數字有下跌趨勢。



不過相關數字比起港人最常吃的牛肉比較，不足其千分之二。食評家紀曉華認為，普遍港人對於兔肉飲食文化不太接受，估計是因兔子比較可愛，加上動物權益愈來愈被重視有關。他指從食物角度而言，兔肉的味道不強，與牛、羊等味道濃烈的肉類比較，「無咩回憶令到人冬天一直要食呢個野味。」



不少國家都有用兔肉造成佳肴，如法國、義大利或鄰近山區之處，兔肉菜餚更是尋常可見。由於兔肉為高蛋白質、低脂肪、少膽固醇的肉類，故有不少人更會推薦兔肉作為主要食糧，美國慈善組織Peace Officers for Christ International更自2000年起在肯亞推廣養殖兔子以提高糧食自給率。

據聯合國糧食和農業數據，中國是全球生產及消費兔肉最多的國家，每年生產45萬公噸，另外，北韓及埃及等則僅隨其後，每年分別生產16萬公噸及4萬公噸。

相比起相關國家，香港過去十年進口兔肉數字則持續偏低，當中以2017年進口的數字最多，共進口176,368公斤的新鮮、冰鮮或冷藏的兔或野兔肉，而近年來進口數字有下跌趨勢，2021年一年只進口19,689公斤的兔或野兔肉。

相關數字佔本港整體入口肉量數字也可以說是少之有少，如以港人最常吃的牛肉，其去年入口達12,086,191公斤作比較，更是不足其千分之二。撇除牛肉、 豬肉、羊肉及雞肉港人常吃的肉類外，兔肉亦比起鴿子肉、鱷魚肉及鹿肉等都要少，故亦非港人常吃的冷門肉類。

事實上，港人對於是否進食兔肉一直頗有爭議，香港W酒店去年推出限定菜式「手撕兔肉配鷹嘴豆醬」，惹不少港人批評相關菜式殘忍，而翻查不少網上的討論，不少人對於有店舖售賣兔肉都十分反感，在網上尋找可以吃兔肉的餐廳亦稀有。

傳統西班牙燉飯放入兔肉 法國英國冬天有賣野味兔肉

食評家紀曉華認為，兔肉飲食文化在全球都很普遍，尢其是以農立國的國家都會食兔。西方國家方面，當中最平常的可算是西班牙燉飯，相關菜式源於西班牙華倫西亞，其最傳統的做法非為海鮮燉飯，而是放入有雞肉、兔肉同長扁豆嘅傳統口味；法國及英國冬天都有一些野味菜式，「吊住兔仔，喺啲賣肉啲舖頭會見到。」

他表示，兔肉的口感接近田雞及雞肉之間，味道不強；兔肉屬於高蛋白質、低脂肪、低膽固醇的肉類，脂肪與雞肉（撇除雞皮）後接近，加上相比起其他動物食草比較少，碳排放量較低，故成為不少國家的菜餚。

紀曉華：農夫角度覺得兔仔損害農作

不過，香港的西方野味菜式大多以鹿肉為主，兔肉則較少見。紀曉華認為兔子比較可愛，加上動物權益愈來愈被重視，都影響了兔肉飲食文化在本港流行，但兔肉飲食文化仍在中國內地、意大利及法國等鄉效地方仍流行，「我哋嘅角度覺得好可愛，但農夫角度會覺得係損害農作。」

紀曉華（右）認為兔子可愛形象深入民心，令兔肉飲食文化未有在香港流行。（全球最佳100間中餐廳提供）

在全球都有以兔肉為主的菜式，他認為兔肉的味道不強，與牛、羊等味道濃烈的肉類比較「無咩回憶令到人冬天一直要食依個野味」，反而兔子可愛形象深入民心，故本港消費者不預期食那麼可愛的兔子，「即使好想煮，但入完之後一百個人得一個人食，就會費事入。」

他亦指，本地西式餐廳很少有外國的時令菜餚，如山雞及野兔等，估計除因為港人預期外，社會上亦沒有人宣傳吃兔肉的好處，「更核突嘅好似山水，則水魚，只要講得出佢潤養，都有人食。」不過他強調，吃什麼的肉類應視乎個人喜好，切勿因潮流而去瘋湧去食某一種肉類。