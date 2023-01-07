日本航班限制｜入境處接4人求助　林世雄：續要求日方撤所有限制

日本政府早前向香港實施一系列入境限制措施，一度禁止航班於若干機場降落。運輸及物流局局長林世雄今日（7日）表示，入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時熱線至今接獲兩宗求助，共涉及4人，已經全數處理，沒有收到有港人因事件而滯留日本的情況。



他又指，目前日本當局仍然限制由香港出發的載客航班的增幅，強調：「會繼續鍥而不捨地要求日方撤回所有針對香港航班的限制。」



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上月底日方設限即「拆彈」擬備應急方案

林世雄今日發表網誌表示，當局在2022年12月27日聖誕節假期期間，突然收到通知指日本會限制香港航班使用當地機場，並稱當時已即時兵分多路「拆彈」，包括聯絡機場管理局和多間本地航空公司，以評估受事件影響的航班和旅客數目。

他指當局亦擬備應急方案，致力將受影響的旅客人數和影響範圍降至最低，同時要確保已身在日本的港人可以順利、安全回港；以及緊急聯繫日本當局及日本駐港總領事館，要求對方盡快舉行會議處理事件。

港府據理力爭下日方逐步撤銷多項限制

林世雄又稱，在港府「不斷據理力爭和遊說後」，日本當局在過去一星期逐步撤銷了多項對香港航班的航班限制。航空公司正逐步恢復營運更多來往香港及日本各地的航班，包括復飛新千歲、福岡和那霸三個機場，並增加若干前往日本的航班數量。

就日本會限制香港航班，入境處「協助在外香港居民小組」小時熱線至今接獲兩宗求助（共涉及4人）。林世雄表示，已經全數處理，沒有收到有港人因事件而滯留日本，目前日本仍然限制由香港出發航班的增幅，「我們會繼續鍥而不捨地要求日方撤回所有針對香港航班的限制。」

港飛日航班增幅仍未放寬

日本現時要求所有入境旅客須持有疫苗接種證明（已接種三劑）或提交出發前72小時內的陰性檢測證明。據日本駐香港總領事館本周三（4日）的說明，1月8日起港澳直航日本的航班，不需要提供陰性證明書，同日起香港直航日本的航班即使有曾到中國內地的乘客都可到日本所有機場。這消息一出，本港多間航空公司恢復早前因設限而取消的航班，但仍未可以大幅增加航班的班次，以應付旅客增長的需求。

運輸署緊急事故交通協中心明日運作應付通關

另外，本港和內地將於明日（8日）通關，林世雄指，運輸及物流局協調各公共交通營辦商，確保各口岸有充足的交通配套。為確保明日交通及運輸安排有序暢順，運輸署緊急事故交通協調中心會提升至聯合督導模式運作，並聯同公共交通營辦商及其他相關部門和機構，密切監察交通及運輸情況，亦會派員到不同地點視察，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。

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