日本航班限制｜1.8香港出發航班可有乘客曾逗留內地　國泰加航班

日本政府早前向香港實施一系列入境限制措施，一度禁止航班於若干機場降落，又指需要確認機上沒有乘客於七日內曾到內地，才可於指定機場降落。昨日（4日）運輸及物流局指，香港往日本航班，可使用指定機場以外的其他日本機場，但未有提到機上可否有乘客曾往內地。

運輸局今日（5日）回覆時確認，由下周日（8日）起，即使機內有乘客曾到內地，航班都可往日本各機場，除了個別未有足夠檢測設施的機場。換言之，上月底日本對港航班實施的限制，基本上已取消。



▼12月30日 往日本旅客須申報出發前7日沒到內地▼



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日本曾要求港航班若沒旅客到內地可直飛指定機場

日本上月30日起，如果香港出發的航班，確認機上旅客在7天內並沒有在中國內地逗留，將可繼續載客飛抵札幌新千歲機場、福岡機場及沖繩那霸機場。1月4日又公布，相關措施適用的機場，增至成田、羽田、關西和名古屋中部等七個機場。另外，日本當時亦指，航空公司只可根據2022年12月23至29日時運作的航班數目為基礎，不可再額外增加航班。

運輸局昨日指，日本願意放寬限制，由周日起，由香港前往日本機場的航班，將可使用成田、羽田、關西、名古屋中部、新千歲、福岡和那霸以外的其他日本機場。另外，航空公司亦可增加往日本機場的航班。然而，運輸局未有透露逗留內地的限制。

▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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運輸局今日回覆查詢表示，從日本政府獲得確認，香港出發的航班由周日（8日）起，可載有曾到中國內地的乘客到日本所有機場，惟個別未有足夠檢疫設施的機場除外。換言之，即日本連日來宣布對香港航班的限制措施，已基本上取消。

國泰每周增至70對往返日本航班

國泰航空表示，知悉日本當局就入境限制的最新安排，並會調整航班以切合市場需求，1月將每周營運約70對往返香港與日本的航班。國泰指，會恢復以下日子的CX588航班，接載乘客由香港前往福岡：

2023年1月8日、10日、12日、13日、14日、17日、19日、20日、21日、24日、26日、28日、31日，及2月2日。



國泰又指，會恢復2023年1月23日、25日及2月1日往返香港與札幌的CX580及CX581航班載客服務。另外，由香港前往札幌的CX580航班亦會於2023年1月9日及30日恢復載客服務。