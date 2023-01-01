工展會｜生意額10億　准試食後花膠銷量倍增　通關帶動止痛藥賣光

工展會今日（1日）踏入尾聲，不少攤位趁機推清貨促銷，大批市民湧至維園會場現場掃貨，有家庭主婦甫進場便花費約一萬元購入兩両冬蟲夏草 ；政府由「冬至」起容許市民在特定場所的戶外範圍飲食，有專售花膠的攤位負責人表示，自開放試食後，顧客反應熱烈，生意額增長逾一倍。有出售止痛軟膏及噴霧的攤位，數百箱相關產品「清零」，負責人料因通關在即，市民買來準備北上時送給親友。



主辦的廠商會公布，一連24日的展期共吸引過百萬人次入場，銷售總額與去年相若，有近10億元。



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壽桃牌急凍產品、保心安藥油近乎售罄

工展會最後一日下午約3時，現場人頭湧湧，入場人士均帶同手推購物車或行李篋到場掃貨，攤位間的道路擠得難以走動。不少攤位亦開始清貨促銷，熱門品牌如壽桃牌的急凍產品，更幾乎全數售罄。

近日止痛退燒藥一粒難做購潮，藥物類品牌亦大受歡迎，如保心安便有多款藥油套裝已售罄。

數百箱止痛噴霧「清零」 工廠昨加班製造

連續18屆參展的立康國際有限公司的代理品牌包括骨樂靈、美利加藥廠等藥物，總經理楊國明表示，最近止痛用品需求量大增，帶動銷情，例如數百箱止痛噴霧已清貨，昨日工廠需加班製造。他估計與市民正準備通關後回鄉探望親友有關，「止痛嘅嘢真係好多人買上去，買返畀朋友親戚。」

料開關後生意額將有四倍升幅

雖然止痛產品暢銷，但他認為今屆市道仍然欠佳，消費力疲弱，相比疫情前的生意額減半。他歸咎於缺少自由行旅客，估計通關後將有四倍升幅，因此明年會將租用更多攤位，並迎合國內旅客推出新產品。

容許試食後花膠銷量增一倍

長盈行負責人吳穎星今屆第四次參展，他表示自從容許試食後，顧客反應熱烈，生意額增長最少一倍，遠高於原來預期的三成。他認為試食可增強顧客的信心，目前已將近清貨，開檔僅三小時只剩下10多盒花膠。「最緊要係有試食，佢試咗個味道，就會吸引到佢。」

作為後起之秀，吳除了推出花膠優惠，每斤售880元再送一斤，更會贈送韓國蟹膏及海參茶等，以吸引顧客。他對下屆市況抱有信心，預告明年將再租用兩個攤位。

市民目標花一萬多元買花膠及蟲草

踏入新一年不少市民出手豪爽，其中伍太帶同年約8歲的女兒到場血拼，由於疫情下需為家人補身，甫進場已花費近一萬元購入兩両冬蟲夏草，與上屆的價錢相近。除了蟲草外，她的目標亦包括花膠，預料今日將花費一萬多元。

至於行動不便的劉先生，則專程帶同手推車趁最後一日掃貨，他認為今日氣氛尚算不錯，進場已花約3,000元購入口罩及湯料。問到其他戰利品，他笑指「我都唔知係乜。」