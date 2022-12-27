漁農美食嘉年華首次聖誕舉行　參展商指無助谷生意額籲下年延長

本地漁農美食嘉年華今屆首次於聖誕節舉行，逾300攤檔一連三日於旺角花墟公園展銷不同產品。適逢撞正連假，不少市民一家大小前來閒逛，亦有人趁機辦年貨。



相隔兩年再次實體舉行，市民可以先試食後購買，但有檔主坦言，相關安排無助催谷生意，加上近期同類型展覽多，競爭力大，展期又只有三天 ，參展商普遍相信對增加生意額幫助不大，有檔主建議主辦方下年延長嘉年華時段至一星期。



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本地漁農美食嘉年華事隔兩年恢復實體舉行，今日（27日）踏入最後一天，下午展場人潮如湧。近入口處食品攤檔最受市民歡迎，聚集市民駐足而觀。有參展商於最後一天半價促銷食品，原價198元一公斤的內蒙古羊肉粒，減價至80元出售，引起市民爭先搶購。

同期有工展會和冬日美食節競爭

隨着防疫措施逐步放寬，設於戶外的嘉年華容許參展商為市民提供即場試食。有攤檔檔主表示，主辦方臨時通知可以試食，未及準備，而前來購物的市民都非常小心，不是人人都願意除下口罩試食。雖然今屆嘉年華首次改為聖誕連假期間舉行，惟檔主指，由於同期亦有不同展覽正在舉行，如工展會、冬日美食節等，參展商之間競爭力大，故今年生意不算特別好：「今年好多嘢都迫埋晒，因為一開始個疫情穩定咗之後」。

他又說，本地漁農美食嘉年華只舉行三天，參展商花成本預備好所有展銷事宜後，只有三天可以做生意，「一個成本，但係只係得三日做生意，拉均計其實成本係高」，認為政府日後應延長本地漁農美食嘉年華的舉行日期到5至7天。

本地漁產貿易商老闆譚先生（右一）說，嘉年華旨在宣傳本漁業，今年生意比往年差，預計本地漁商未能透過參展賺得太多。（陳葆琳攝）

售漁產品老闆稱生意較差

今屆嘉年華主打本地出產的漁農產品，不過，本地漁產貿易商老闆譚先生說，嘉年華旨在宣傳本漁業，今年生意比往年差，預計本地漁商未能透過參展賺得太多。他又提及，香港漁業市場於過去兩、三年萎縮，海鮮產品依賴內地入口，市區街市售賣的魚產品大多不是本地生產，政府未有提供適切幫助。

售賣有機農作物的本地農戶林太指，今年生意不如以往，「好在三日都係假期，如果唔係假期就死緊」，又稱儘管看似人頭湧湧，但真正消費的市民不算多，加上願意付高價購買有機食物的港人並不多，惠顧的顧客大多是60歲以上人士。

市民順道辦年貨

何先生逛了約1小時，共花2,000元辦年貨，大多為本地漁農產品，包括菜乾、櫻花蝦、茶葉、黑松露醬，牛肝菌以及蛋卷。

周先生與太太閑來消遣，花費約$700購買本地零食及海鮮，但無一是本地產品。梁先生與太太約花費$1000購買本地養殖蝦、香港製造的零食及甜品，「（行美食節）費事過海，呢度近啲」。