通關｜高鐵重開乘坐須佩戴口罩　不能攜含酒精的搓手液登車

廣深港高鐵停擺三年後，將於後日（15日）重開。港鐵在記者會上指，疫情下重開高鐵有新要求，市民乘坐高鐵出行，須佩戴口罩，惟大部份港人日常出行帶備的防疫用品，就不能攜帶含有酒精成份的消毒劑或消毒噴，以及含酒精成份的搓手液登上高鐵，港鐵建議乘客改帶消毒濕紙巾。



另外，港鐵提醒將乘坐高鐵出行的市民，須持有出境前48小時進行的核酸檢測陰性報告，並須按內地要求填寫電子健康申報表，出行當日會有職員檢查，請市民預留時間辦理這些手續。



▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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港鐵總經理—市務及客户體驗梁靜雯今日（12日）表示，高鐵重開，西九龍站已全面清潔消毒，也將定期消毒市民會接觸到的地方，而動感號和西九龍站內乘客有機會接觸表面已塗上智能殺菌塗層。

她續指，因應疫情防控，市民稍後乘坐高鐵出行，仍須佩戴口罩。不過，市民不能攜帶含酒精的消毒劑或消毒噴霧登車，包括市民在三年疫情期間不時會使用的酒精搓手液，也不能攜帶上車，梁靜雯建議市民可改帶消毒濕紙巾。

▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼



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梁靜雯也提到，乘坐高鐵出行的市民，須持有出境前48小時核酸檢測的陰性報告，並按內地要求填寫電子健康申報表。在乘客出行當日，將有職員在檢查旅李時，一同檢查乘客的核酸檢測陰性結果；而在X光檢查、辦理過關程序前，職員也會檢測乘客的電子申報二維碼，她提醒乘客在出行當日要預留時間過境。在高鐵開通後，港鐵會加派人手，如這些程序有任何改變會再作通知。

港鐵署理營運主管—高速鐵路許振聲在回應傳媒提問時指，如有旅客從內地乘車到港後未能出示有效的核酸檢測陰性證明，高鐵會按既定程序處理，即安排該名坐高鐵返回出發地點。

▼1月9日 運輸及物流局局長林世雄視察高鐵站▼

