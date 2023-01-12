通關｜中鐵集團指今午12時開售高鐵香港段車票　港鐵將交代詳情

撰文：黃偉倫
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停擺三年，斥資約864億元興建的廣深港高鐵將於下周日（15日）重開。中國國家鐵路集團今早（12日）表示，據了解高鐵香港段的車票將於今日中午12時預售，旅客可通過12306網站、車站售票窗口、代售點、自動售票機等多種方式購票。另外，高鐵香港段將每日開38.5對車，香港西九龍至廣州南8對、至廣州東6對、至深圳北10.5對、至福田14對。
中鐵集團指，鐵路部門將根據客流，適時調整跨境鐵路方案，持續推進跨境鐵路運輸有序恢復。運輸及物流局局長林世雄及港鐵將於今早會見傳媒交代高鐵詳情。

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據了解，高鐵香港段重開後，將不設實體票，購票時需登記回鄉證資料，乘客可直接憑回鄉證入閘。

運輸及物流局昨晚（11日）表示，高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，即上午6時30分至晚上11時30分。口岸將不設預約要求，已購票的乘客只需持有有效的車票，便可透過該口岸來往兩地。

防疫要求方面，運輸局指與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。

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