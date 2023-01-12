內地人湧港接種復必泰疫苗？　港府公布下周一起非港人須自費打針

內地與港在本周日（8日）免檢疫通關，由於內地未有復必泰接種，不少人憂慮或會有內地人潮湧來港接種復必泰疫苗。雖然港府早前已宣布，復必泰二價疫苗會優先給港人接種，但非港人如持「雙程證」仍可以來港免費接種復必泰原始病毒株疫苗。



有見及此，港府今（12日）宣布，考慮到近日香港市民接種新冠疫苗的需求增加，而私營醫療機構亦陸續提供自費疫苗接種服務，下周一（16日）起非香港居民將一律不獲在政府接種計劃下接種任何新冠疫苗，以確保香港居民獲優先分配計劃下的新冠疫苗並善用醫療資源。



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內地與港通關後，有不少內地人都特意來港接種復必泰疫苗。雖然港府早前已宣布，復必泰二價疫苗會優先給港人接種，但非港人如持「雙程證」並且無需延期也可以逗留30日的話，仍可以來港免費接種復必泰原始病毒株疫苗。

另外，在12月23日前符合政府疫苗接種計劃規定，並已曾在本港接受新冠疫苗注射或已持有政府疫苗接種計劃預約登記的非香港居民，亦仍可選擇免費接種復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗。

有見及此，在內地社交平台如小紅書等，都有不少市民分享來港打復必泰的經過，亦有人提供來港打疫苗攻略，教內地人持港澳通行證來港免費接種疫苗。

港府今日再公布，考慮到近日香港市民接種新冠疫苗的需求增加，而私營醫療機構亦陸續提供自費疫苗接種服務，政府將由下周一（16日）起調整政府接種計劃的免費接種安排。調整後，非香港居民將一律不獲在政府接種計劃下接種任何新冠疫苗，以確保香港居民獲優先分配計劃下的新冠疫苗並善用醫療資源。

翻查政府接種疫苗網站，本港接種疫苗有上升趨勢，至昨日有13,889人接種疫苗，當中76.7%的人為接種復必泰二價疫苗，重回10月9日時的接種疫苗水平。

翻查政府疫苗網站，本港接種疫苗有上升趨勢。（政府疫苗網站截圖）

至於個別非香港居民，如他們在1月16日前曾在政府接種計劃下接種疫苗或已持有政府接種計劃預約登記，並持「雙程證」並且無需延期也可以逗留30日，則仍可以免費接種疫苗。不過，他們須在預約及前往接種點接種疫苗時出示相關的接種或預約紀錄，經核實相關紀錄後才會獲安排接種。

政府發言人表示，一貫政策目標是確保政府疫苗接種計劃下有足夠疫苗供應予香港市民，而政府已採購足夠的疫苗作政府接種計劃之用。私營醫療機構提供的自費疫苗，不會影響政府接種計劃下的疫苗供應。

政府發言人再次強調，短暫來港的非香港居民旅客不能接種政府疫苗接種計劃下的免費疫苗。非香港居民可自行到本港私家醫生、診所及醫院自費接種新冠疫苗。

尚至醫療集團副主席陸志聰（左）表示，早前已接獲過三百多宗有關復必泰二價疫苗的查詢，及有五十以上的市民已預約提針。（盧翊銘攝）

現時不少醫療機構都有提供自費接種二價疫苗服務，尚至醫療集團副主席陸志聰表示，早前已接獲過三百多宗有關二價疫苗的查詢，及有五十個以上的打針預約，亦預料高鐵開通後會有更多人來港打針。他又指，有收到旅遊公司和酒店等為顧客查詢接種安排，「有好多間數唔到」，但由於仍要時間相討行程等，故暫未有旅行團來港接種疫苗。