高鐵訂票｜高鐵12306網站買飛大塞車　西九站外排長龍等現場購票

停運近3年的高鐵香港段將於下周日(15日)復運，網上售票系統12306網站於今天中午12時開售，西九龍站櫃位及自助售票機則於下午2時起運作。記者現場所見，不少市民於車票開售前，趕赴現場，截至中午12時許，已有逾50人在西九龍站外排隊。排首位的林太指，擔心網絡大塞車，認為現場購票較為安心，今早8時許已抵達。



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高鐵香港段復運時，會先恢復短途列車服務，往來西九龍站至福田、深圳北、廣州南，另會新增廣州東的新站點。中途站則包括光明城、虎門、慶盛，另新增東莞南及東莞站。首階段會預售本月15日至29日(年初八)的車票。高鐵復運後，會全面實施實名電子票安排，乘客旅遊證件與車票會二合為一，憑證件即可直接入閘上車。

乘客今日中午12時起，可透過12306網站、手機App，或到指定旅行社購買車票，西九龍站今日下午2時起亦提供現場售票。

排首位的林太今早8點40分抵達。（廖雁雄攝）

排首位的林太今早8點40分抵達，「噚晚聽到預售，就開心到瞓唔著，送完小朋友返學，不如順便嚟睇吓，打算嚟撞吓彩，跟住順便排埋隊。」她指，預計車票開售後，網絡將會大塞車，認為於現場購買較為安心，「雖然會比起上網遲兩個鐘先有得買，但起碼確保會買得到先。」

林太打算購買本月18日（年廿七）前往深圳南車票，她指乘搭高鐵體驗較佳及舒服，「肯定有得坐，同埋15分鐘可以返到內地。」另一邊廂，她已預約同日的深圳灣口岸出境配額，作「後著」之用。她提到，已三年沒有返回內地，今次行程將會前往深圳探望父母，「好耐無見，相信應該會係第一時間擁抱。」

截至下午1時半，由於排隊人數眾多，現場已有逾百人排隊，港鐵已於門外兩側加設圍欄分隔人群，西九龍站下午兩時開始運作後，將會有序安排入場。

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黎氏夫婦則於中午十二時多從馬鞍山出發，打算購買本月19日（年廿八）前往廣州南車票。他們表示，看新聞後得悉今日開售，遂馬上抵達現場排隊，「擔心會搶唔到飛。」黎太表示，羅湖口岸未開，故乘搭高鐵往返較為方便，今次之行以探親為主，「三年無見喇已經，會逗留十幾日。」

高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，即早上6時30分至晚上11時30分。口岸將不設預約要求，已購票的乘客只需持有效的車票及48小時內的核酸檢測陰性結果報告即可。

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