通關｜中港牌車主預約驗車難　致電熱線千次不通　親身辦理食白果

香港與內地已通關快滿一星期，持中港牌車主若要北上，需到指定驗車中心「中國檢驗有限公司」（中檢），方能成功連人帶車駛回內地。不過，目前全港只有一間車輛檢驗中心提供跨境車輛檢驗服務，並且必須預先預約，不設即日籌。



臨近新年，中檢預約電話熱線水泄不通，有人聲稱打了過千次，有急於回內地的車主，唯有親身至現場辦理，但他們引述中檢職員指，過年前的檢驗服務預約已滿，想約其他時間，職員也只是著他「你只要打通電話先得」，令他大感無奈。



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目前中港牌車主返回內地，必須先取得廣東省公安廳簽發的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」（俗稱「批文」），並帶同有效「批文」到運輸署申請過境車輛封閉道路通行許可證，加上完成購買保險、驗車手續，方可北上。

驗車須預約不設即日籌 中心不斷有車出入

隨著兩地本月8日起分階段通關，位於元朗工業邨的中國檢驗有限公司亦恢復粵港兩地牌的私家車的「年檢」服務，私家車車主前來檢驗前必須進行電話預約，並可預約當日起計3日內的驗車名額，每人每次只可預約一個驗車名額，先到先得，約滿即止，並不設「即日籌」，辦公時間為星期一至五早上9時至晚上6時。不過，記者嘗試數次致電預約電話，每次電話均顯示「用戶忙線中」，致電諮詢電話則顯示「通話失敗」。

《香港01》昨日（11日）親身至中檢現場視察，內外均不見車龍，但不斷有預約成功的私家車、貨車及旅遊巴按時出入，不時看見掛上中港牌的車輛，在中檢附近馬路停泊。有車主指，倘成功電話預約，預料半小時內可完成驗車程序。

三年未回內地的嚴先生表示，多次致電預約電話號碼均不能接通，唯有今晨親身赴現場「碰碰運氣」，惟職員亦只是著他續致電預約，「又話做唔到！點做唔到呀！」

中港牌車主嚴先生表示，多次致電預約電話號碼均不能接通，欣只好親身赴現場「碰碰運氣」，惟職員亦只是著他續致電預約。（鄭子峰攝）

中港司機到場與職員理論

「唉，真係頭痕。」嚴先生昨晨8時許已駛車至現場等候，由於未有成功預約，不能駛車入內，故將自己車輛停泊馬路邊後，進入大樓內找職員理論，希望可盡快完成驗車程序，方便出入兩地。他說：「入面好多司機話嚟咗幾日㗎啦」，但最終仍食白果：「最好現場每日做到幾多籌，做到50部就50部，咁你咪畀現場（籌）唔使耽誤人哋時間囉。電話都打唔到，有啲打三、四日」。他透露，驗車困難令黑市驗車冒起。

撲空的人，當然不只他一個，林小姐稱，聞說昨日有一班車主圍著職員起哄表達不滿，即獲安排辦理，故今天亦親身前來了解情況，「你電話打極都唔通，你都要嚟，問一問、𥊙一𥊙，睇吓佢點樣。山長水遠，我喺上環嗰邊嚟㗎。」然而，她的努力依然徒勞無功，她本來打算駛車回鄉過年，惟職員指農曆新年前預約已滿，令她期望落空，「冇辦法啦，啲人話你唔使嚟啦，過咗年先嚟啦」。

林小姐指，過去每天花數小時致電預約熱線，「日日一得閒就打」，昨晨亦曾嘗試致電預約，惟撥號後等了逾一小時亦打不通，「聽啲人講話個電話選擇性接通㗎喎。」

冀駕車回鄉過年

陳先生表示，身邊有人打了過千次電話，亦未能成功預約，職員絕不會現場辦理，「話你只要打通電話先得」，「個個都好無奈，成班人都好無奈，我哋又唔知點做。」對於有議員建議與內地商討容許中港車牌回內地檢驗，他回說「緊係好啦！」他希望可以盡快完成驗車程序，回鄉探親，「過年呀嘛，過年有架車，公務又好，私人又好，屋企又好，啲親戚朋友又好，你特別有啲民生上（有急事）嘅人，真係好急上去嘅。」