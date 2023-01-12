高鐵通關｜廣州實測電子車票回鄉證購票入閘處處碰壁　附詳細攻略

高鐵香港段在1月15日重開，網上買票只能經內地官網12306，並全部變成電子車票，港人要用回鄉證入閘。不過《香港01》記者周三（11日）在廣州南站實測用回鄉證購票和入閘，都處處碰壁。高鐵首階段重開，只開通短途路線，港人北上後，想在現場買票到其他省市或回港，要如何最快買票排隊呢？請看本文詳細攻略。



高鐵香港段重開後，效仿內地做法，取消紙質車票，要用回鄉證入閘。但記者在廣州南站實測，用回鄉證處處碰壁。（勞顯亮攝）

現時高鐵已無以往的紙本車票，購票後只有一張收據，進入車站、搭車和出閘都要用證件。

持回鄉證要走「人工驗證」通道

第一關是進入候車區，要先核實身份，閘機標明可用內地身份證、回鄉證、台胞證、護照等證件，但記者使用回鄉證實際上過不到機，要走「人工驗證」通道。

到上車的時候，再次過不到機，工作人員直接叫使用回鄉證的乘客，到人工通道。到抵達深圳北站後，又出不到閘。

深圳北站出閘機，標明可以用內地身份證、回鄉證、台胞證、護照等多種證件，實際上回鄉證要用人工通道。（勞顯亮攝）

這些閘機全部都有標明可以用回鄉證、台胞證等證件，但全部都用不到，封關前有紙本車票可以直接過機，但現在就要走人工通道。香港人排隊的時候要注意了。

▼廣州南站回鄉證購票攻略▼



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自動售票機買票 要有內地電話號碼及電子支付

另一樣三年前後有改變的，是之前可以用回鄉證，直接在自動售票機買票，現在就一定要預留內地電話號碼。

選擇好班次之後，即使已用回鄉證核實身份，因為無預留聯絡電話，依然買不到票。

要到主畫面，選擇「聯繫方式預留/變更」，核實回鄉證後，只可輸入內地手提電話號碼。

登記完要重新選擇車次，到付款環節，大部份自動售票機都不收現金和銀行卡，只可用微信或支付寶。

幾經辛苦終於買到票。香港人如果無內地電話號碼、無手機支付，最好選擇人工窗口排隊，或者預先在中國鐵路官網12306購票。詳情參閱《香港01》12306使用教學報道。