高鐵訂票｜12306購票7大步驟　實測遇4大阻礙　香港手機難驗證

廣深港高鐵香港段周日（15日）恢復營運，復運後高鐵車票將全面電子化，今午12時可在12306網、手機應用程式或指定旅行社購票，而港鐵的高鐵網站將無法再買票，西九龍站今日下午2時起亦會開放售票。



《香港01》記者今午12時實測以12306網購票，過程中困難重重，至少遇到4大阻礙，難度堪比搶演唱會飛，當中一大難關為香港手機號碼或無法與該網站驗證，最終要使用內地手機號碼認證，才成功出票。



一、購票步驟

1）註冊12306網站帳號，進入網站登入；

2）預先在帳號內加入自己及同行人士個人資料、回鄉證號碼及手機電話；

3）在網站以出發地、目的地及出發時間搜尋；

4）核對座位數目，選擇班次；

5）剔選乘客資料，並選擇座位付費；

6）付費支援支付寶、微信、內地網上銀行及國際信用卡等；

7）可在帳號核對車票資料。



【13:22】

支援付費方式。

二、購票四大困難

記者在購票過程中，至少遇到4大難題，當中香港及內地手機號碼驗證問題尤其難以解決，嘗試1小時仍未能成功，最終要委託內地朋友用其帳號、以內地手機號碼驗證購票，才成功購得高鐵車票。總結四大困難：

1、Gmail、Hotmail等電郵註冊12306碰壁



港鐵停用原有購票網站，港人需透過中國鐵路網12306買車票。首先需要在12306註冊帳戶，記者使用Gmail登記，嘗試數次仍無法接收到驗證電郵，其中一次則在數十分鐘後檢查「垃圾郵件」才發現電郵，但點擊「激活」後依然顯示「系統無效」；使用Hotmail甚至收不到任何電郵；但使用內地營運商電郵數秒已收到。

2、車票網站不穩



輸入目的地及行程日期後點擊「查詢」，網頁顯示「很抱歉，按您的查询条件，当前未找到从香港西九龙 到广州 的列车。您可以使用中转换乘功能，查询途中换乘一次的部分列车余票情况。」旅客需要持續不斷地點擊「查詢」，便有機會顯示車票。

3、車票疑擠牙膏放售



網站會列出不同等座的票量及票價，部份熱門路線迅即爆滿，不過乘客毋須「心灰」，若持續「F5」，系統有機會顯示更多車票。

4、手機驗證有困難



12306帳戶持有人，須驗證手機號碼，亦可以替沒有帳戶的親友購票，首先須入親友的姓名及回鄉證，再輸入帳戶持有人的手機號碼驗證。不過，系統驗證手機號碼時，會要求使用者發送SMS「999」訊息去12306，才會提供驗證碼。

記者嘗試發SMS到12306，但顯示無法傳送，記者再傳SMS到「+8612306」，雖然成功傳送，但一直未能收到驗證碼；若使用內地手機號碼，僅需輸入「12306」，就迅即收到驗證碼。