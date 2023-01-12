大亞灣應變跨部門演習　動員1400人模擬爆嚴重事故　撤離傷者

保安局今日（12日）舉行大亞灣應變計劃跨部門演習，模擬大亞灣出現嚴重事故，港府採取應變計劃，動員超過1400人，進行傷者撤離、輻射監測及口岸搜查。保安局局長鄧炳強指出，大亞灣核電廠安全標準高，發生嚴重故或核輻射機會微乎其微。



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跨部門演習涉及6個政策局、28個政府部門及3間機構，合共逾1400人參與。演習分為三個部分，各部門在東平洲進行撤離行動，警隊及消防處派出無人機搜索傷者，再由安排直升機及橡皮艇接載傷者，消防處的「七號滅火輪」首次參與演習；傷者被運往馬料水水警基地，經過輻射監測儀器檢測，及洗消清理污染物；當局亦會在文錦渡抽驗內地供港食物及監測抵港貨車和旅客。

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鄧炳強：確保政府具有效應對核事故能力

保安局局長鄧炳強表示，大亞灣核電廠安全標準高，發生嚴重故或核輻射機會微乎其微，今次是恆常演習每五年一次，確保政府具有效應對核事故能力及專業知識，並展示政府應對核應變的足充準備及進行公眾宣傳。

鄧炳強續指，演習由特首親自督導，向各部門作出指示，演習獲得廣東省核應急辦支持，設計場境及提供數據，政府亦聘請海外及內地專家參與，包括國際原子能機構、國家核安全局、國家原子能機構等。