港鐵油麻地甩門｜揭金屬護欄因隧道滲水螺絲鏽蝕鬆脫　欠管理保養

港鐵今天（12日）公布去年11月13日油麻地站有列車脫軌撞脫車門事故的調查報告，事發時一個金屬護欄的12組螺栓和螺母因「嚴重腐蝕」，傾斜並進入列車路徑範圍，引致列車撞上並脫軌。報告亦承認，港鐵未有妥善維護金屬護欄，沒有安排針對其檢查的維修指引。



港鐵表示，將會透過全面軌道旁結構裝置及相關設施檢視，以及全面資產管理檢討，包括加固或更換57個類似性質的護欄，並同時進行針對性維修。



▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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油麻地站於去年11月13日發生列車甩門出軌事故，事發源於列車與一個移位的永久固定軌旁金屬護欄碰撞，導致第一卡車前輪軸偏離路軌及有兩對車門移位。另外，期間有乘客自行打開列車車尾緊急出口斜道，沿路軌旁疏散路徑步行至旺角站。

金屬護欄因「嚴重腐蝕」而鬆脫

事隔兩個月，港鐵發表正式調查報告，當中提到12組固定涉事金屬護欄組件的螺栓和螺母，因隧道滲水而有嚴重腐蝕的情況，而基座內部沒有暴露的空隙和螺栓有較廣泛的腐蝕，導致螺栓無法緊固在地面上，使一組早於1978年設計，約7米闊、2.4米高及重約1,700公斤重的金屬護欄，不能固定在地上導致其結構不穩，當隧道壁上兩組已腐蝕的螺栓斷掉後，金屬護欄因此傾斜並進入列車路徑的範圍。

報告中亦指出，由於金屬護欄及其部件是永久固定結構，與日常列車運作沒有直接關連。護欄是獨立座地結構，不需要支撐任何負載、結構或設備，在鐵路網絡中並不普遍。調查委員會認為，港鐵的「資產管理系統」，在土木結構分類「不夠精細」，未有包含此類金屬護欄，換言之，過去多年一直無就涉事護欄及類似設計的裝置登記，亦沒有安排針對其檢查的維修指引。

有消防員到場。（蔡正邦攝）

涉事列車車頭損毀（網上圖片）

維修人員早知附近有影響列車運作的鋼筋腐蝕和混凝土剝落問題

另外，由於現時土木結構的檢查，主要集中於處理例如滲水導致混凝土剝落等的結構性問題，以及對列車運作關鍵設備的影響。因此，維修人員雖然曾在最近一次年度目視檢查中，並發現涉事護欄附近、 荃灣綫下行軌道，發現長度5.151公里位置的隧道凹位側牆出現滲水，引致混凝土剝落和鋼筋腐蝕，雖然已跟進附近明顯會影響列車運作的鋼筋腐蝕和混凝土剝落問題，但滲水對護欄的影響，卻未有引起維修人員的特別注意，亦無人匯報。

報告亦顯示當日疏散列車上的乘客時，車廂廣播未能清晰表達乘客需由車廂疏散至油麻地站月台的安排，而由於車上控制電綫在事故中受損，車長未能即時知悉有乘客已打開車尾緊急出口斜道。調查委員會建議，在所有列車增加新功能，即當緊急出口斜道被使用時，列車會向車務控制中心直接發出警報，同時亦要加強車務控制中心和列車人員培訓，事故溝通期間要使用「標準用語」，更有效地通知乘客疏散安排，以及提升事故期間車站的乘客資訊發佈，以及檢討免費接駁巴士路綫安排。

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報告建議港鐵需要加強保養維修，當中包括需要在2025年5月底前，對所有類似的金屬護欄採取提升措施或作出更換，另外要在今年5月12日前，全面檢視軌道旁結構裝置及相關設施，及因應需要在相關保養維修制度中加入提升措施；對於提升列車乘客疏散安排，港鐵需要在2024年12月底前添加裝置，令所有列車緊急出口斜道被使用時，向車務控制中心發出直接的警報。

機電工程署表示，會密切跟進港鐵公司落實調查報告提出的各項改善建議的進度，防止同類事故再次發生。政府成立的獨立監督小組亦已展開工作，密切監督港鐵公司就資產管理及維修保養制度進行的全面檢討，確保港鐵公司的維修保養以至營運管理工作與時並進，以維持香港的鐵路服務安全可靠。