港鐵出軌甩門｜乘客拍片行路軌屢現驚險　形容如「廝殺列車」

港鐵荃灣線油麻地站周日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，當日有150名乘客經列車車尾緊急出口進入路軌，沿路軌步行返回旺角站。乘客行路軌驚險片段近日在網上流傳，上載影片的乘客形容情況有如「廝殺列車」，直言：「我前面姐姐同我一樣好驚。」



片段顯示，乘客摸黑在路軌上行走，只得前方停泊在月台的列車車頭燈照明，四周環境十分昏暗，眾人又排成一行有秩序地行往月台。片中又見乘客行經過交叉的路軌，相信為荃灣線及觀塘線的交匯處。曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇直言，乘客不熟悉路軌，如果行到有列車行駛的路線：「有機會車死人，唔係誇張。」



▼11月13日 港鐵出軌列車乘客驚險行路軌▼



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涉事行車隧道在亮燈下的環境，左為荃灣線往中環方向，右為觀塘線往黃埔方向，因此行路軌乘客會看到觀塘線駛經。（張欣宇提供相片）

港鐵今日（16日）交代初步調查報告，指事故後車務中心廣播不清晰，導致有乘客用車尾緊急出口離開並行上路軌，而乘客使用車尾緊急出口斜道及控制中心指示觀塘列車暫停服務之間，有「時間差距」，期間觀塘線曾有列車在旺角站開出，往黃埔方向行駛，相信有部份乘客見到這些列車，認同情況不理想，並為此致歉。

有乘客拍攝當日行路軌情況，根據網上片段，拍攝片段的乘客前方約有10多人，眾人排成一行行往旺角站月台。不過隧道內十分黑暗，月台上停泊列車，估計因油麻地站列車故障，後方列車無法開出，故停在月台。而隧道內不時有呼呼風聲，不時亦傳出乘客交談的人聲。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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周日身處出事列車的郭先生向港台提供圖片，顯示他們沿着漆黑路軌步行住旺角站，沒有職員在場指示。（市民郭先生提供／香港電台圖片）

在片段中可見，乘客行經過交叉的路軌，而遠處則分別有兩個月台。其後乘客行至荃灣線月台，眾人行近隧道牆壁。而拍攝的乘客則形容情況有如「廝殺列車」，並多次在片段上寫上「好癲」等字眼。

張欣宇表示，片段中所見的交叉路軌應為交匯處，供荃灣線及觀塘線列車調動。他又批評是次安排相當危險，亦難以置信，並形容是最後手段：「有機會車死人，唔係誇張。」