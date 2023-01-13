疫情香港｜首現變種XBB.1.5本地個案　今增8260確診　多71人離世

香港今日（13日）新增8,260宗確診，比昨日（12日）跌10.3%，回落至9,000宗以下水平，創去年11月30日後新低，但新增9宗新變種病毒個案，包括首次出現本地XBB.1.5個案。另



另外，再多71名患者死亡，包括9宗公眾殮房呈報個案，七日平均死亡人數微升至69.9人，總計死亡達12,693宗，七日平均死亡率升至0.629%，比昨日多0.099個百分點，數字繼續攀升，繼續創七個月新高。



今日疫情概要：



-增8,260宗確診，較昨日下跌逾一成。

-輸入個案228宗，佔整體個案比率2.76%；相比同日23,053機場入境旅客人次，確診比率則為0.99%，七日平均比率是1.33%。

-新增71名患者死亡，7日平均死亡率為0.629%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,693人。

-本地個案帶新變異病毒株增9宗，包括首2宗XBB.1.5個案，XBB亦增2宗累計共180宗，BF.7多2宗共33宗，BQ1.1多3宗累計207宗。

輸入個案佔整體個案比率為2.76%

本港今日增8,260宗確診，8,032宗本地個案，輸入個案佔228宗，佔整體個案比率為2.76%。昨日機場入境為23,053人次，確診比率為0.99%，較昨日微跌0.26個百分點。七日平均輸入確診人數為325人，七日平均輸入確診比率為1.35%。由2020年至今，本港共累計2,816,169人染疫。

衞生署公共衞生化驗服務處於1月4日至1月10日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約46.52%。

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衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入個案，目前累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案的XBB增4宗，包括2宗XBB.1.5、BF.7增2宗及BQ1.1增3宗。目前累計182宗XBBB （XBB.1.5）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、33宗BF.7及207宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，519間學校新呈報777宗個案，涉及657名學生及120名教職員。院舍方面，有16間院舍有確診個案，當中有25名院友及3名員工確診。

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為111%。昨日有4,207名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有350名新增確診病人，2,186人需要入住隔離設施，656人正接受氧氣治療，73人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為8.3%。

新增呈報24名危殆及16名嚴重的確診病人，現時合共有196名危殆及188名嚴重的確診病人留醫，當中52名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為11.4%。

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