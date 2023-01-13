核酸檢測結果｜香港1.16起與內地標準劃一　Ct值35或以上列作陰性

港府今（13日）宣布調整新冠病毒核酸檢測結果判定標準，下周一（16日）起，檢測Ct值35或以上會一律被界定為陰性，以有利整體社會進一步復常。呼吸系統科專科醫生梁子超相信，相關措施是希望與內地檢測看齊，他認同核酸檢測結果Ct值達35或以上的個案一般傳染性極低，不會為社區帶來風險。



目前有國家向本港旅客實施入境限制，要求核酸陰性才可入境，梁子超相信，其他地方的核酸檢測不比香港嚴謹，並指外國要求要做核酸檢測只是想確保市民是有做檢測，故預料今次劃一標準不會令其他國家收緊對本港的入境限制。



▼12月29日 機場抵港乘客首日無需做核酸檢測▼



+ 12

港府公布下周一起調整新冠病毒核酸檢測結果的判定標準。由該日起發出的檢測結果，除作為臨床診斷用途外，如檢測Ct值為35或以上，會一律被界定為陰性。

核酸檢測結果Ct值達35或以上人士不再列作確診

政府發言人解釋，此是因應疫情發展，加上考慮到新冠病毒核酸檢測結果Ct值達35或以上的個案一般傳染性極低，故衞生署衞生防護中心在評估相關風險後，決定由下周一不再把核酸檢測結果Ct值達35或以上的人士列作確診個案，以有利整體社會進一步復常。

1.16起發出的檢測結果跟新標準 不論是否當日之前採樣

所有由當日起發出的檢測結果，不論是否於下周一或之前進行採樣，均會採用調整後的判定標準。調整後的判定標準同樣適用於在社區檢測中心／檢測站進行的免費及自費檢測，其中自費檢測的陰性證明可用作跨境等用途。

▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



+ 9

正隔離人士如Ct值35或以上 同日將獲通知無需繼續隔離

有關人士不會獲發隔離令，即不用進行家居隔離，亦不會被安排進入社區隔離設施，而對於在下周一前經核酸檢測確診而Ct值達35或以上並仍然持有有效隔離令的人士，衞生防護中心亦會於下周一中午前透過電話短訊通知他們無需繼續隔離，並同時取消他們的隔離令，亦會安排身處隔離設施的相關人士有序地離開。

梁子超稱Ct值35以上一般傳染性極低 不會為社區帶來風險

呼吸系統科專科醫生梁子超相信，相關措施是希望與內地檢測看齊，以免造成混亂，又認同核酸檢測結果Ct值達35或以上的個案一般傳染性極低，不會為社區帶來風險。他解釋，現時只要快速抗原測試兩次陰性則可不用隔離，而快速抗原測試靈敏度一直比核酸檢測低，基本上只核酸檢測結果Ct值達30以上者都驗不出陽性，故認為調整合適，亦可以減卻部分人康復後，因身體有殘餘病毒而檢測陽性，不能前往外地旅遊。

梁子超認為，相關措施是希望與內地檢測看齊，又認同核酸檢測結果Ct值達35或以上的個案一般傳染性極低。（資料圖片）

現時多個國家及地區為本港實施入境限制，要求港人要做核酸檢測才可以入境。被問到此舉會否令外國更收緊對本港的入境限制，梁子超相信，其他地方的核酸檢測不比香港嚴謹，並指外國要求要做核酸檢測只是想確保市民是有做檢測，故預料不會因而收緊對本港的入境限制。