高鐵通關｜每日6班車往廣州東　車程1小時40分　行經直通車軌道

斥資864億元興建的廣深港高鐵停擺三年後，終於在1月15日重開。高鐵重開後，將新增前往廣州東站的短途列車服務。根據內地高鐵售票網12306網站及港鐵的資料，由西九高鐵站出發往廣州東的列車，每日有六班，包括會途經東莞南、東莞等兩個新中途站，才到達終點廣州東站，大約需時1小時40分。

至於往廣州南站，每日有八班，但再沒有班次於慶盛站停車。另外，雖然往廣州南最快的不停站列車只需約46分鐘，但每日只有兩班。



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高鐵重開後，暫時只有短途線，每日39班北上，以及38班南下。在北上的39班車中，以廣州南為終點站的有8班、廣州東有6班、深圳北有11班、福田有14班。至於北上列車，與上述相近，只有以深圳北南下的減少一班。

往廣州東的新路線（高鐵網站）

重開後前往廣州南的列車，其走線與過往相同，不過站點卻有別，暫時再沒有北上列車於慶盛停車；南下則有一班由廣州南開出的列車，會經過慶盛及其他站，再到西九站。另外，以廣州南為終點、會於中途站停車的北上列車，一般大約需時1小時05分；如不停站則只需46分鐘，但每日只有兩班。

▼1月12日 林世雄與港鐵代表講解高鐵復運初期安排▼



至於前往廣州東的列車，除了每日於8時01分開出的首班車會於福田站停站，其餘都會先往深圳北，之後再行走新路線，經過內地近年新增的塘廈交匯處，連接廣深鐵路，即過往城際直通車的走線，途經東莞南、東莞兩個新站，再到達廣州東站。

高鐵最新車費表（高鐵網站）

根據12306顯示的時間，無論是否於福田停站，車程都影響不大，全程需時1小時38分至43分。翻查資料，廣州東站位於廣州核心商業地段的天河商業區，與廣州地鐵一號綫和三號綫連接。

由於往廣州東站的走線，部份與城際直通車重疊，有消息指直通車將取消，現階段亦未有復運的消息。運輸及物流局局長林世雄表示，會再檢視高鐵重開後的情況，然後觀乎實際情況，「再睇睇直通車路向」。

▼1月9日 運輸及物流局局長林世雄到高鐵西九龍站視察▼

