夫涉1夜4強姦1雞姦妻　被指曾用電線綁妻手　被告激稱：係佢屈我

地盤管工涉1夜4強姦和1雞姦分居妻案，在高等法院續審，被告早前作自辯，今(13日)接受控方盤問，被告否認在後樓梯埋伏妻子，並推她入屋，又指妻自行穿上絲襪只為配合，至於妻指性交前遭被告用電線綁雙手時，被告更激動說：「係佢屈我。」控方質疑被告為性需要求往找妻，被告否認，並說：「唔係我晚晚都上去啦。」他又稱在重要節日如情人節和聖誕，都有陪伴妻子，又認記得妻子的生日，他說至此突在庭上痛哭。



現年43歲的被告，被控4項強姦和1項未經同意下肛交罪。案發於2019年9月14日凌晨至早上6時30分，事主X案發時39歲。

情人節及聖誕有陪X

被告在庭上接受控方盤問，控方指案發前1、2個月，被告當時經常失去蹤影，令X感到心淡，被告否認，並解釋當時和X爭吵，所以不聽對方電話，讓她冷靜。控方直指，被告當時為性需要才到X的單位，被告否認並謂：「唔係我晚晚都上去啦。」被告續稱，情人節、聖誕節都有陪伴X，強調仍記得對方生日，談及此事，被告庭上激動痛哭。

否認在後樓梯埋伏X

就案發的情況，控方盤問時質疑，被告案發前在X居住大廈的後樓梯等候，是要埋伏X，因他知道X不會讓他進入單位。被告不同意，亦否認控方所指，推X入屋內。

指X穿絲襪只為配合不是挑逗

控方又指，根據被告的說法，X在性交前自行穿上絲襪，問是否X主動挑逗被告。被告稱是配合，不是挑逗。控方繼而指，被告曾用usb線綁X的手，被告激動否認，謂：「我絕對無用usb線綁佢，係佢屈我。」

案件編號：HCCC284/2020