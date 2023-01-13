AlipayHK下周五可領百間澳門商戶優惠券　當地政府冀吸引港人度假

港澳兩地恢復通關，澳門經濟及科技發展局及工商界，為迎接香港遊客，推出電子「遊澳消費獎賞」。AlipayHK香港用戶在下周五（20日）起，可在領取約100間澳門商戶的優惠券。澳門經濟及科技發展局期望，噴射飛航買一送一優惠，可與商戶優惠券形成效應，進一步吸引港人赴澳度假。



澳門經濟及科技發展局及工商界，為迎接香港遊客，推出電子「遊澳消費獎賞」。（AlipayHK提供）

AlipayHK目前已覆蓋近九成澳門商戶，包括澳門金沙及永利等渡假村，亦有港人熱愛的餅家如鉅記、咀香園等，更購買噴射飛航船票，或電召的士等。香港用戶只要在澳門看到「Alipay+」的標誌，即可打開AlipayHK付款，操作與香港一樣。

下周五起可領遊澳消費獎賞

用戶在赴澳前，可進入AlipayHK主界面的「Alipay+ Rewards」，點擊左上角更換至「澳門」，便可領取相關優惠，包括「跨境優惠禮包」，內有澳門交通禮券共10元；下周五起亦可一覽「遊澳消費獎賞」詳情，並附上其他合作商戶的優惠，例如星巴克77折及8元優惠券等。

用戶只要在澳門看到「Alipay+」的標誌，即可打開AlipayHK付款，操作與香港一樣。（AlipayHK提供）

澳門經濟及科技發展局冀優惠可吸引港人赴澳

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，很高興與澳門商戶推廣優惠，吸引港人到澳門助推當地旅遊回暖。她希望透過「Alipay+」，實現大灣區的互聯互通，日後亦將繼續與不同夥伴合作，為用戶提供更多便利。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩。（資料圖片／盧翊銘攝）

澳門經濟及科技發展局陳詠達廳長表示，上述活動亦與澳門旅遊局推出的往交通票務優惠，形成疊加聯動效應，適逢農曆新年一系列活動，期望可進一步吸引港人赴澳度假。