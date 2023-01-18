兔年｜劍蘭失收供應減80%　花農：10幾年最差　桃花燦爛加價5%

農曆新年將至，不少人習慣購買年花放置家中，取個「好意頭」。不過有種植年花的信芯園農莊指，去年天氣惡劣，導致今年新年劍蘭失收，新春前應市數量比往年銳減80%，當中以最受歡迎的紅色劍蘭情況最嚴峻；百合應市數目亦比往年減少一半。信芯園形容今年情況幾乎為10多年來最差：「做咗幾十年，（今年）真係認低威，都未試過好似『災難性』天氣。」



不過桃花的情況則截然不同，有桃花花農表示，由於去年12月寒冷日子較多，今年桃花開花十分合時，不論色澤及形態均比去年更美麗。不過由於通漲等因素，今年桃花價格將比去年上升5%，如要購買一棵小株桃花放在家中，索價約2,000至3,000元。



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8號風球加上「長命雨」成花田致命傷

位於元朗的信芯園農莊主要種植劍蘭和百合花在農曆新年前出售，不過負責人梁日信無奈指，今年新春劍蘭收成為10多年來最差。他稱原因是去年出現「雙重打擊」，解釋去年10月將劍蘭苗定植到花田後，11月就迎來一場8號風球（熱帶氣旋尼格），更連續下起10日「長命雨」，形容對花農而言是「致命傷」。

梁又表示，稱部份劍蘭幼苗來貨的時間較往年遲，最遲一批在12月23日才抵港，惟劍蘭要種植13至15周才可收成，故未能趕及在農曆新年的「黃金檔期」前出售。他估計今年應市的劍蘭比去年大減80%，最受歡迎的紅色劍蘭更近乎未能供應。

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百合花供貨按年減少40%

至於百合花的情況則較理想，不過供貨比去年減少40%，加上部份花蕾枯萎，估計應市的百合只得去年一半。雖然應市年花數目大減，梁日信堅持「企硬」不加價，他指今年年花會維持去年售價，而質素未如理想的年花更會減價出售，「只要有錢出糧畀伙計、能夠維持到，會同香港人一齊共渡咁艱難嘅日子。」

信芯園農莊今年會在旺角大球場停車場本地花農批售市場擺放檔位售賣年花，價格方面，梁指一束六枝花蕾較多的百合價格介乎200至300元，而劍蘭一束五枝則約售80元100元。他又預料，由於政府取消大部份防疫措施，相信市民會更放心外出逛花市，估計年廿四及廿五起銷情將明顯飆升。

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去年12月寒冷、吹北風日子利桃花生長

同樣受歡迎的年花亦有桃花，種植桃花40多年的財記花園負責人郭財添表示，今年桃花開花十分合時，不論色澤及形態亦比去年更美麗。他解釋由於調整種植技術，加上去年12月中曾出現多日寒冷天氣，吹北風的日子亦較去年多，有利桃花綻放，「唔吹南風、唔吹東風啲花就靚，夠晒鮮紅同大朵。」

郭財添又指，雖然花田中約有1,000棵桃花，不過今年只售賣300至400棵，目前亦已售出超過200棵。價格方面，他指由於通漲等因素，今年年花比去年加價約5%至6%。他舉例如購買小株桃花放在家中，索價約2,000至3,000元；至於16至17呎、近三個人高度的桃花王，售價則近五萬元，不過已被商場及銀行訂購。

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至於購買桃花後要如何打理？郭財添指桃花毋須特別打理，可放置約半個月。不過他提醒市民要將所購的桃花放入花樽，最重要是要有足夠水在花樽中：「一缺水就唔得，就會死，要保持濕潤。」