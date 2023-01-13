通關｜中港牌車輛驗車無期　議員倡中檢「特事特辦」外判驗車工作

中港通關之後，不少持有中港牌的車輛前往位於元朗的指定驗車中心中國檢驗有限公司（中檢）驗車，不過由於數量眾多，不少車主反映預約電話熱線一直未能接通。有立法會議員預料，臨近歲晚，排隊檢驗的車輛持續增加，建議中檢「特事特辦」，把驗車工作外判至本港其認可的驗車中心，甚或安排車輛回內地檢驗。



▼ 1月12日 元朗中國檢驗中心情況▼



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本地粵港跨境登記車輛約23,200架

運輸署表示，粵港跨境車輛必須獲運輸署發出「封閉道路通行許可證」才可進出內地。截至2022年底，持有效「封閉道路通行許可證」進出內地的本地登記車輛約有23,200輛，當中約12,900輛為私家車。



立法會議員指，兩地封關三年，一通關可能有大量車輛需要檢驗，中檢難以短時間消化。他指，得悉中檢已增加時段供車主預約驗車，晚上亦已延長驗車時間，但相信或至少需要一頭半個月，才能消化需要檢驗的車輛。



陳恒鑌表示，相信挨年近晚，需要驗車的中港牌車輛會逾來逾多，建議中檢考慮採取特別措施，委托本地其他獲認可的驗車公司，協助處理檢驗中港牌車輛的工作，或安排中港車牌車輛回內地檢驗。

議員建議設外判至本港驗車 增設網上預約

目前持有兩地牌照車輛，需完成驗車程序，才可符合內地要求，車主才可為車輛購買內地車保，駕車往返內地。立法會議員陳曼琪則建議，特區政府有關部門與內地政府部門專班溝通，定出加速完成驗車工作的方案，當中包括加快驗車中心的工作進度和增加負責驗車工作的人員配置，以提升指定驗車中心的驗車效率。

她指出，現時跨境車輛往內地前需要完成購買內地車保，而有效的內地驗車證明是購買有關保險的先決條件，建議特區政府與內地政府協商，由內地政府部門為驗車程序增設網上預約系統，省卻香港駕駛者輪候時間，以及研究促進粵港澳大灣區車輛保險產品，讓香港私家車的保險產品一站式涵蓋粵港澳三地範圍。