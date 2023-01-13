9.29金鐘衝突　官指屬中心地帶影響正常活動　囚9被告28至50月

2019年9月29日，金鐘發生暴力衝突，示威者佔領夏慤道，並向政總投擲汽油彈等，事後多人被控暴動。其中4男女經審訊被裁定罪成，與同案認罪的5名被告，今（13日）在區域法院判刑。法官練錦鴻指，涉案地點屬中心地帶，影響一帶地方的民生及商業運作，令附近居民和遊客無法正常活動，破壞香港引以為傲的良好聲譽，判9人分別囚28至50個月不等。



4名被告鄧頌城（21 歲，學生）、林翠雯（32 歲，中學教師）、劉彥昭（36 歲，音樂人）及林志豪（30 歲，工程師），早前經審訊被裁定罪成；另梁德煌（22歲，技術員）、朱廣華（31歲，廚師）、劉永健（21歲，學生）、楊志豪（18歲，無業）及朱喬雋（23歲，程式工程師）早前已認罪。9人同被控於2019年9月29日在金鐘道一帶與其他身份不詳人士參與暴動

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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認為暴動並非完全無計劃

法官判刑時指，當日有人在現場派發價值不菲的裝備、控制人流等，可見示威者互相幫助、合作以與警方對抗，種種事實推論暴動並非即興或完全無計劃。示威者當日使用鐳射光、擲硬物和汽油彈，武器雖原始但皆有殺傷力，僅因警方有訓練和裝備才沒有造成傷害，而非示威者有所保留。

政府須花公帑清潔及維修

練官續指，當時情況極為嚴重，涉案地點屬中心地帶，導致附近居民、遊客均無法正常活動，催淚煙四散亦為大眾帶來不便不快，更破壞香港引以為傲的良好聲譽。示威者造成的破壞，導致政府須花費公帑去清潔及維修，商戶的生意損失無以估計。社會更因而進一步分化，並無中間路線，示威者眼中的自由民主等高尚理念已淪為專制，持平務實的討論空間繼而被扼殺。

5認罪被告囚28至38月

練官最終以48個月作為量刑起點，就4名經審訊被告各自的刑責、裝備等，分別判曾持長竹站在路口的劉彥昭囚50個月；林翠雯及其弟林志豪同被判囚48個月；鄧頌城則被判囚46個月。至於5名認罪被告，有正面品格的梁德煌判囚30個月；案發時較年輕且無特別裝備的劉永健判囚28個月；劉永健及朱喬雋同被判32個月；朱廣華則判囚38個月。

案件編號：DCCC 115/ 2021