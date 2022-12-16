929政總衝突　官稱理大及中大外最嚴重暴動　囚3人30至60月

有市民在2019年國慶心前兩天，發起「全球反極權遊行」，其後爆發警民衝突，近百人被捕。其中3男女早前經審訊後被裁定暴動罪成，法官陳廣池今（16日）在區域法院判刑指，這案是理大、中大外另一宗嚴重暴動，且在十一國慶前兩日發生，示威者衝擊代表香港行政核心的政府總部，嚴重挑戰特區政府及國家權威，斥示威者憑藉人多勢眾先會令暴從勇武兇殘、不計後果，判3人入獄30至60個月。



3名被告依次是何家洛（25歲）、黃韻思（35歲）、何普光（22歲），同被控1項暴動罪，指他們於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶參與暴動。

官稱案件是徹底傷痛的教訓

法官判刑指，本案對於三名被告及其家人均為社會慘劇，是徹徹底底的傷痛教訓。求情中不見慷慨凜然的政治豪情、熱血煽情的政治立場，法庭不會猜測被告為何犯案，但他們亦要為此付出沉重代價。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，法官形容是理大及中大以外，最嚴重的暴動事件。(詳看下圖)

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官稱是中大及理大外最嚴重的暴動

法官續指，從任何角度來看案發當日的集結是理大、中大外另一宗嚴重暴動，示威者衝擊代表香港行政核心的政府總部，共同進退地準備投擲汽油彈，具組織、策劃性，憑藉人多勢眾先會令暴從勇武兇殘、不計後果。另案發當日的2日後便是十一國慶，示威者行為嚴重挑戰特區政府及國家權威，他們投擲汽油彈、硬物等，加劇案情嚴重性。

首被告參與暴動絕非誤會

法官引述首被告何家洛女友撰寫的求情信，她形容被告為其人生中見過最善良、單純的人，從不與人衝突，「具超脫世俗功利考慮的善良和承擔」，平時對社會時事漠不關心，因學歷低下理解能力不足造成的誤會才會犯案。惟法官質疑他案發時身處暴動中心，警方見到他與另一人衝進洗手間放下裝備，他卻將此套用在自己「無辜」的情況，稱當日見到有兩男衝入洗手間。法官因而認為他參與暴動絕非「誤會」，而是藉身在現場增加示威者聲勢，終判其囚4年6個月。

女被告稱作田野錄音囚30月

至於辯稱到場獲取藝術靈感及田野錄音的黃韻思，自辯時稱過去曾參與過2次合法示威，後來因覺得不安全未有再參與。法官對此認為其「創作靈感」被安全因素所凌駕是可理解的，指黃作為女士沒有必要「身陷險境」仍偏要向虎山行。但案發當日暴動規模不小，涉案截圖亦顯示黃向政總方向走去，她當時亦聽到玻璃爆破聲，暴動已發生，但黃的創作靈感仍不被打破、驚醒，仍沉醉在創在中，可說是自欺欺人的說法。法官最後考慮到黃身上沒有武器、角色較輕、無積極的煽動行為，並相信她會繼續運用其藝術細胞和天份去幫助弱勢社群，判她入獄30個月。

官指第三被告思想激進

對於和首被告同樣拒絕提供資料給感化官、並沒有任何求情陳詞的第三被告何普光，法官指他們對感化官的態度和拒絕合作屬罕見，就算是積犯亦不會及不敢這樣做。法官認為此顯示2人成見甚深，深受外間資訊或偏激言論所影響，作出不智的選擇，顯示其激進思維。法官最後考慮到何被捕時曾反抗，攜有重裝備，相信他是一名積極參與暴動的人，且以當日暴動的激烈情況，他的參與明顯地是壯大聲勢，有鼓吹煽動他人暴動之嫌，終判其囚5年。

首被告突解僱律師

另甫開庭，首被告何家洛的代表大律師稱被解僱，首被告會自行陳詞。法官聽罷質疑他在判刑時才解僱律師屬「變相浪費社會資源」，稱不要效仿其他政治人物準備多張政言欲在法庭讀出，又官又稱：「呢一樣嘢係錯既，唔俾發生既。」

解釋請律師非其本意

首被告之後表示，他早在半個月前已想辭退律師，但因「學歷低」不知道在獄中如何聯絡律師團體。法官質疑他不找家人幫助，首被告稱：「你認為監獄入面資訊好流通㗎咩？咁我屋企人乜都唔識！」法官則指正是因為其知識不足才要找律師代表。何最後表示，他由一開始已不想有律師代表，初時請律師只是因朋友建議，但非其本意。

案件編號：DCCC 238/2021