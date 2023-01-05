旺角騷亂4周年　少年參與「私了」男途人　認暴動及傷人罪候判

2020年的農曆年初二，有網民發起「魚蛋革命四周年」紀念活動，在旺角朗豪坊對開一帶聚集並發生衝突，多人被捕。其中一名當時僅18歲的男學生被指參與「私了」男途人，並有用腳踢該途人左膝數下，男生之後逃到僅數步之遙的餐廳內匿藏，最後被到場的警員拘捕。男學生今（5日）在區域法院承認暴動及傷人罪，案件押後1月19判刑，被告須還柙候判。



被告馬俊棋（21歲），承認於2020年1月26日至27日間，在旺角山東街與砵蘭街一帶參與暴動；並於27日在同地非法及惡意傷害X。被告另面對的一項非法禁錮罪，則獲法庭存檔。

2020年1月26日至27日晚上，有多人在旺角聚集，並發生衝突。(資料圖片)

示威者有叫光時及港獨口號

案情指，當晚是「旺角暴動」四周年，警方已反對當晚舉行集會，但現場仍有示威者集結堵路，以及高叫光時、香港獨立等口號，期間發生多宗途人遭「私了」。

晚上11時許，包括被告在內的15名示威者佔據永旺麻雀娛樂對出一帶。他們組成傘陣與對面的防暴警對峙，並向警方舉中指及以粗言穢語辱罵。被告當時身穿深色連帽外套、手持雨傘，但未有佩戴口罩，跟隨現場示威者一同叫口號。

事主X踢開堵路發泡膠惹示威者不滿

及至翌日凌晨，45歲的男子X獨自一人走到上址，踢開用作堵路的發泡膠箱。示威者不滿，大叫：「走啦！酒醉佬！」X隨後遭粗口辱罵，示威者把他推倒在地並拳打腳踢。X感到生命安全受到威脅，不斷掙扎後站起，此時有黑衣人用手機近距離拍攝X。X將其手機撥開，即再遭示威者包圍，有人「叉」著X的後頸毆打休，當時戴上口罩的被告亦加入，用腳踐踏及踢X數下，同時另有人用玻璃重擊X，引致玻璃碎裂。X再次倒在地上，無法站立。

事主X頭部需縫7針

警方其後到場，發現X的眼角血流如注，立即安排送院。X經檢查發現，右眉有4厘米撕裂傷；雙腿側膝蓋擦傷；右手掌指骨關節疼痛；左前胸壁疼傷；頭部受傷縫了 7針，他的面上留下疤痕，無法工作 4天，損失約6,000 港元

被告匿藏附近餐廳被捕

被告事後走到附近的餐廳內匿藏，不久後遭到場的警員發現及拘捕。被告在警誡下稱：「我見個光頭佬講野咁串，咪幫手用腳喺咁踢佢。」他在錄影會面承認曾踢X左膝3至4下，因見到X推現場的記者或急救員，認為此行為「不可原諒」。

案件編號：DCCC 668/2020