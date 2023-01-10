929金鐘衝突｜4被捕男女行動路線與裝備跟示威者一致　裁暴動罪成

2019年9月29日，金鐘發生暴力衝突，示威者佔領夏慤道，並向政總投擲汽油彈等，事後達96人被控暴動。其中4男女不認罪受審，案件今（10日）在區域法院裁決。法官練錦鴻指，當中3名被告的行動路線、衣著裝備均與示威者一致，是藉此鼓勵及協助他們，餘下一人手持長竹站在路中，反穿仇警上衣及管有噴漆，屬有意圖到場參與其中，裁定所有人罪名成立，下令他們還押至本月13日，與同案另外5名早前已認罪的被告一併判刑。



其中兩名被告是姊弟

4名被告鄧頌城（21 歲，學生）、林翠雯（32 歲，中學教師）、劉彥昭（36 歲，音樂人）及林志豪（30 歲，工程師），同被控於2019年9月29日，在金鐘道一帶參與暴動。兩名林姓被告為姊弟關係。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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鄧走向催淚氣體的源頭

審訊期間，各被告均有出庭作供。但練官拒絕接納他們的辯解，鄧稱他不巧混入示威者群中，卻偏偏走向催淚氣體的源頭，「走過戰場一樣的地段」，若他有心避開衝突，大可走向中環方向暫避，而非前往金鐘。以當時熾熱的社會氣氛，鄧作為一名大學生，不可能察覺不到其衣著裝備與示威者相同，如想與示威者劃清界線，沒有可能會接受陌生人強行送來、容易惹人誤會的眼罩、頭盔等。

當時身處金鐘怎會看不到衝突

練官又指，林姓姊弟稱當日在偏離遊行路線的金鐘道看不到任何衝突、火光或催淚氣體，此等說法對一個視力、聽力、嗅覺正常的人來說是完全不可能，相關錄影片段可見，兩人的敘述彷如來自不同時空，與事實根本沾不上邊。即使二人只是參與和平示威，無意加入示威者，也難以明白為何會見到警察會發足狂奔，亦不明白為何姊姊目睹弟弟被制服後，會認為警員正在施暴而上前要求停止，他們選擇留在現場，是贊同示威者理念的表現。

聲曾拜訪牧師另一證人未知此事

至於劉彥昭，練官引述他當日稱要到灣仔陳牧師新居慶祝，但與陳牧師共事數年的另一位牧師出庭作供時，卻不知有此事。劉當日手持長竹，在路中劈腿而立，其姿勢反映了其抗爭的態度，明顯與其辯稱是出於一片好心，把雜物移走以免傷及途人之說法不符。他將一件寫有「Fuck Police」仇警及反共產黨等政治訊息的T恤反穿，是因不欲被認出。而觀乎當日現場有人使用噴漆在建築物等寫上政治口號等，劉管有的噴漆是用作塗鴉。

與參與者懷共同目的

基於上述分析，練官認為鄧、兩名林姓被告在場憑藉衣著裝備協助及鼓勵示威者，他們均與其他參與者懷共同目的，要與執法者抗爭，劉更是有意圖到場參與暴動，裁定全部人罪名成立。

另5人開審前已認罪

同案另涉5名被告：梁德煌（22 歲，技術員）、朱廣華（31 歲，廚師）、劉永健（21 歲，學生）、楊志豪（18 歲），朱喬雋（23 歲，程式工程師）均在開審前認罪，一併押後至本周五（13日）判刑。

案件編號：DCCC115/2021